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迎除夕10禁忌一次看！　說髒話會衰一整年

記者黃翊婷／綜合報導

今日（9日）是除夕，也稱為歲除，指舊歲至此而去除，另換新歲。清水孟國際塔羅小孟老師分享迎除夕要注意的10個禁忌，包含忌拿剪刀、忌倒垃圾、忌說髒話、忌晾曬衣物等等，否則可能會招來壞運氣，衰一整年。

▲▼過年,年節,鼠年,年節,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲迎除夕有一些禁忌要注意。（資料照／記者李毓康攝）

小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文分享迎除夕的10個禁忌，包含：

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1、忌打碎物品：這代表會破運、破財。

2、忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉。

3、忌倒汙水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處理，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神，而使人倒楣。

4、忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年。

5、忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

6、忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7、除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8、圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9、需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10、忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆7月。

不過，小孟老師也表示，除夕是指去除舊歲的夜晚，「歲除」也就是舊歲至此而去除，另換新歲的意思，後來大部分統稱為除夕，其實禁忌也會隨著信仰和時間改變，過年期間多注意一些，或許心中會比較舒坦。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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