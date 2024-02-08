LINE對話框「獨漏1表情」他喊話官方！1.8萬人爆共鳴：真的很需要

▲LINE聊天室表情符號沒有「怒」可以按。（圖／LINE提供）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE在2021年時，新增了「聊天室表情符號」功能，只要長按訊息框就可以選擇自己想要回覆的表情符號。然而，這些表情符號卻獨漏「怒」，因此近日就有網友在臉書發起「要求LINE的表情回覆新增怒」的活動，吸引1.8萬人回覆，而活動主辦人也真的向LINE提案了。

LINE的「聊天室表情符號」功能相當方便，若不知道回覆什麼文字或貼圖，只要長按訊息框，即可選擇自己想要回覆的表情符號，免去已讀不回的尷尬。

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該表情符號共有6種可以選擇，包含讚、愛心、開心（哈）、羨慕眼神（或崇拜、拜託）、哭臉、驚訝（哇）。在聊天室中，用戶可針對一個禮拜內傳送的訊息或照片按表情符號，且點選後不會發送通知。另外，若想更換表情或取消回覆該表情，只要再次長按並點選即可。

▲網友發起「要求LINE的表情回覆新增怒」的活動。（圖／翻攝自Facebook）

不過，表情符號卻沒有「怒」可以選擇，讓許多人感到不便，因此近日就有網友在臉書發起「要求LINE的表情回覆新增怒」的活動。主辦人在活動頁面中寫道，「不可能只有我愛發脾氣，想對每條訊息按怒吧？」活動吸引1.8萬人回覆，顯然有不少人都很想要這個表情。

活動主辦人事後也在討論區發文表示，當初他只是跟風在臉書上辦活動，想不到有這麼多人參與，「現在時間是2/7（三）晚間，距離活動開始日才3天而已，已經有1.3萬人表示有興趣（截稿前已累積1.8萬人）」，因此他不想讓這個活動只是玩玩而已，想要讓LINE官方看見，「提案已經送出去了」。

▲主辦人表示，「不要讓這個活動只是玩玩而已」。（圖／翻攝自Facebook）

其他有興趣的參與者也紛紛留言回應，「這是來真的」、「沉默怒的力量要成功了嗎」、「德政」、「真的很需要！不然每次都在問為什麼LINE沒有怒」、「趕緊的！我要按所有朋友怒」、「這個好猛」、「我的怒要成真了」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，主辦人透露提案內容，「表情回覆功能使用率其實不低，但內建的六種符號『大部分』為正向意涵，能直接表露負面情緒的表情不多，這並不能滿足所有的適用情境」，而此次活動發起後，已有超過萬人響應，代表「怒」讓許多人有共鳴，也期待LINE可以新增這個表情。

主辦人也說，他是透過客服系統寫信聯繫，LINE客服目前回覆，「我們必定將您的建議轉交相關部門，作為今後改進的參考」。