迎來農曆新年　南消搜救犬一同迎新龍年

▲即將迎來農曆新年，除家家戶戶忙著除舊佈新外，台南市消防局搜救犬隊的狗狗們，已準備好與大家一同迎接新年。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

即將迎來農曆新年，除家家戶戶忙著除舊佈新外，台南市消防局搜救犬隊的狗狗們，辛勤訓練之餘也與領犬員們一同沉浸於年節氣氛，台南犬隊已準備好與大家一同迎接新年。

市長黃偉哲表示，今年2024是台南市建城400年，逢農曆「龍年」，台南市具有相當文化之古都，春節期間將會有湧入大量觀光人潮，感謝消防局警義消人員及志工們等，春節期間犧牲假期、堅守工作投入預防火災、搶救災害及緊急救護等服務工作，保護市民生命及財產安全。搜救犬隊除了平時訓練之餘，領犬員與狗狗們，偶爾也會因應節日尋找合適的道具一起搞怪、輕鬆一下，不僅讓彼此之間的默契及情感增溫，也讓分隊常常多了些可愛療癒的畫面，台南市搜救犬也將與市民一同迎新龍年。

消防局長李明峯表示，台南犬隊於今年首度嘗試新制，讓領犬員們能更專注於犬隻的培訓，只為持續精進災害搜救能力、提升搜救犬量能；於新制起跑後，台南犬隊1月份多達17天的外場訓練，不論遠近，領犬員們帶著搜救狗狗們跑遍南市周遭縣市包含嘉義縣、高雄市、屏東縣等許多戶外場地，更安排時間前往新竹犬隊新建的瓦礫搜救場及屏東特搜大隊進行交流及訓練。

領犬員們表示，但看著狗狗們健康快樂且穩定持續的進步，就是我們最大的成就感了，培養搜救犬並非只有外人眼中的養狗及遛狗而已，為因應將來搜救隊伍能力認證及實際災害所需，搜救犬已是不可或缺的一環，具備搜救犬執行搜索能力，是在重型救援隊不可缺少，搜救犬隊對於特種搜救隊，具有重要的意義，難以取代的重要指標。

而狗狗們的養成更需投入大量時間及心力，除了要為每隻不同個性、不同能力的犬隻們設計適合他們進度的課程，在當下更需高度專注且細緻的訓練；領犬員們更一致的認為，馴養搜救犬猶如養小孩般地，需要時刻的為狗狗們做調整、觀察並照顧他們的身心健康，在提升搜救犬工作能力的同時更要兼顧到動物福利，裡裡外外其實都有很多功課需要琢磨。