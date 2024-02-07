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轉投他黨？王婉諭斷言不可能　「會用二次創黨精神重新打造時力」

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2024大選遭遇空前挫敗，前立委王婉諭下一步也備受關注，甚至傳出有其他政黨遞出橄欖枝。對此，王婉諭今（7日）表示，這是不可能的事，如果不是與時代力量一起成長，「那政治根本就不會是我的選項。」王也提出5點時力改革方向，並強調，要用二次創黨的態度、從零開始的決心，與社會充分對話，讓社會認識新的時代力量。

對於未來規劃，王婉諭坦言，這段時間裡，各界對她的下一步有很多猜測，「甚至有些人斷言，我會加入其他政黨。但其實，我早在選前說過了，這是不可能的事，如果不是與時代力量一起成長，那政治根本就不會是我的選項。」

王婉諭強調，她還是堅信，一個本土、進步，且拒絕財團、黑金的第三勢力政黨，對於台灣民主的持續深化是非常重要的，「因此，選後我一直在想的，從來就不是自己的下一步，而是時代力量的下一步，這也是為什麼，我決心再度參選時代力量的決策委員。」

王婉諭指出，但做出這個決定後，第一個必須面對的現實就是：此刻是時代力量創黨以來的最低谷，「如果我們不痛定思痛，那這個政黨不會有未來。」

王婉諭表示，經過這段時間的思考與激盪，這次參選，她提出了五個初步的方向：

一、檢討分析，用充分的調查研究，找出過去8年失敗的原因，轉化為成長的養分，讓未來不再重蹈覆轍。

二、實驗創新，用大膽的實驗與摸索，找出扎實落地的政治服務模式，來滿足人民的需求。

三、凝聚社會，做公民社會最好的協力者、最有經驗的執行者，繼續推動各項進步議題。

四、改造組織，用二次創黨的態度，重新打造一個開放的政黨，成為青年參政的最佳平台。

五、重塑形象，用從零開始的決心，與社會充分對話，讓社會各界認識新的時代力量。

王婉諭表示，希望自己和時代力量能一起，一步、一步地做到這些事情，重拾台灣社會的信任，「時代力量必須從公民社會的基層扎根，再次站穩腳步、堅持理想，讓所有人重新認識我們，唯有如此，這個新的時代，才能夠擁有新的力量。」

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