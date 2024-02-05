臉書問謝國樑NET商場爭議就被封鎖？　許淑華：市長必須主動說清楚

▲東岸商場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

主富服裝公司（NET）和基隆市政府為東岸商場產權之爭槓上，引來各界關注。民進黨台北市議員許淑華表示，基隆鄉親請她代為發聲，說這幾天只要在臉書問基隆市長謝國樑相關爭議，通通都被封鎖加刪除。

許淑華說，東岸廣場過去曾是長年有治安問題的停車場，經過NET投入近3億改建後，才成為如今基隆人可以安心消費，全家出遊的東岸廣場。謝國樑上任後，GOGORO、染疫津貼1萬元通通跳票，現在更不惜違法動用警方，在法院尚未裁決的情況下，強制點交東岸廣場，「謝市長，基隆市府並不是法院，為何可以在產權尚有爭議時，帶頭違法點交？」

許淑華質疑，基隆市府不是謝市長的私產，為何強制介入私人商業利益糾紛？為何市府在經營商場的招商條約中，要求廠商支付2000萬的輿情費用？這些問題都是謝國樑必須主動跟基隆市民說清楚講明白的，如果真的是依法行政，為何不向大眾公開說明？為何封鎖加刪除有意見的基隆小市民？謝國樑什麼時候要出來面對基隆市民的質疑？

對於爭議，基隆市府日前回應，2月1日凌晨0時開始進行東岸停車場的地上1樓至4樓點交，主要是因原營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將此區域的土地、建築物及相關設備(施)等產權依契約交回。市府擁有商場所有權，自然不是「無故」侵入「他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題，因此，市府於張貼公告後正當行使公權力收回產權，並一併點交給新營運商微風公司。

市府表示，大日公司代表點交時雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回產權，沒有強暴脅迫情況或其它不法意圖，NET申告的強盜等罪嫌，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。對於市府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要的法律協助。