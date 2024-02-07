遭酸「跪著舔中」怒告網友卻敗訴　連勝文：我一定會再上訴

▲連勝文出席台灣通史新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席連勝文去年遭羅姓網友發文標註，貼文提及「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的作不來，你更是樂在其中」等語引起連勝文不滿，提告求償50萬元，但台北地院日前判決敗訴。連勝文今（7）日受訪時表示，自己一定會上訴，對人格權和名譽權的保護，絕對不會退讓，也不相信民進黨能把手伸進每個法院。

連勝文下午出席《台灣通史：原文＋白話文註釋》新書發表會，並在會前接受媒體聯訪。對於曾祖父連橫著作《台灣通史》再版，連勝文表示，有關書籍的問題，要問姐姐連惠心比較清楚，自己不太清楚內容，但應是連惠心邀請了學者專家們，一同把曾祖父著作重新進行解釋，讓更多人接觸台灣的歷史。

被問到國民黨前主席連戰先前出版回憶錄時，內容曾批前總統馬英九「落井下石」，而近期國安會前秘書長蘇起出書也批馬英九「棄車保帥」，連勝文對此表示，人要活在當下，馬英九現已退休，任內風風雨雨的許多作為，就交由史學家去評斷，各界應把時間跟精力關注當今的問題，才知道未來該怎麼做。

至於去年提告網友遭台北地院判敗訴，是否會上訴？連勝文強調，「一定的，我想我們對『塔綠班』的對抗，其是個人這個人格權跟名譽權的保護這一點，我們絕對不會退讓。」連勝文強調，他一定會上訴，「我也不相信民進黨的手可以伸進每一個法院，所以我們一定會去堅持到底。」