「民進黨計畫性切割白！」　他示警：藍白合新情勢要好好斟酌推演

▲立法院黨團協商，立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

在國會三黨不過半的新局勢，立法院於2月1日選出國民黨立委韓國瑜、江啟臣為新任正副立法院長；日前經歷第一次朝野協商確定開議日期。前立委陳學聖7日就在臉書表示，新國會剛報到沒幾天，但已清楚看到綠營大力、明白切割白的意圖，對於綠營有計劃將白推向藍，國民黨必須好好斟酌推演藍白合新情勢。

「新立院剛報到沒幾天，但已清楚看到綠營大力、明白切割白的意圖。」陳學聖透露，自己和民進黨團總召柯建銘在立院也有共事過很長一段時間，柯建銘不是一個容易被激怒、講重話的人，和前立法院長王金平類似，較主張協調、喬事，但該戰時，立場也會非常明確，甚至還提前告知對手政黨。

陳學聖分析，這次看柯建銘從選正副院長開始，一戰再戰民眾黨，毫不歇手，除了柯建銘不用再如過往、擔當主協商角色，可以較自由揮灑外，他觀察柯建銘的作為，是有目的性在代表民進黨，清楚切割民眾黨。

陳學聖指出，民進黨很瞭解，這次總統大選中，有非常多傾綠年輕人跑到民眾黨去，為了斷根，不讓民眾黨左右逢源、藍綠通吃，民進黨就藉這次立院正副院長選舉，開始澈底清倉，將整個民眾黨推向藍，讓民眾黨變成小藍，甚至不排除，未來在立院，對民眾黨採消極、被動合作模式，不來不理，形塑藍白「一家親」的印記。

對此，陳學聖也提到，當然民眾黨決不樂見此發展，一定會努力想辦法證明自己的獨立性，「但若只剩藍營可合作時，白營又要如何自處？」同樣地，對於綠營有計劃將白推向藍，他質疑，國民黨有想好如何因應？還是已有自信能主導藍白合新情勢，這真的要好好斟酌推演。

陳學聖強調，「這絕對是大事！」因為兩年後的地方選舉，綠白已分家，藍的對手，可能來自白的威脅還更大。