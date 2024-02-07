王必勝質疑為何僅台中驗出瘦肉精　連勝文：又不是豬自己跑去的

▲連勝文出席台灣通史新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（7）日食藥署公布台糖梅花豬肉片複驗結果，檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」0.001 ppm，在國外休假的衛福部次長王必勝再質疑，源頭到同批肉品抽驗，近300件都沒驗出西布特羅，為何只有台中市政府這包肉有驗出，認為瘦肉精是單一事件。國民黨副主席連勝文下午出席台灣通史新書發表會前受訪時表示，人家就是驗出來了不然要怎麼辦？豬又不是自己跑去台中的，產品不要有問題不就不會驗出來了？

連勝文表示，這件事讓人感覺很奇怪，政府官員理論上站在保護人民食安的立場才對，但是卻反過來對驗出瘦肉精的單位去質疑、攻擊與批判，到底是幫民眾還是在幫自己？「可能他們腦部構造跟我們不太一樣。」

台糖梅花豬肉片風波，衛福部次長王必勝日曾提出5大爭議點，質疑台中市政府急於公布的動機，今日食藥署公布複驗結果，檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」0.001 ppm，在國外休假的王必勝除透過電話解釋外，稍早也在臉書發文再質疑，源頭到同批肉品抽驗，近300件都沒驗出西布特羅，為何只有台中市政府這包肉有驗出，認為瘦肉精是單一事件。

