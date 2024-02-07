高雄輕軌今年第5撞畫面曝！機車違規右轉硬闖　女騎士頭部險遭輾

記者賴文萱、黃資真／高雄報導

高雄輕軌2024年第5撞！今(7)日上午9時許列車行經凱旋三路、三多二路口時，66歲劉姓女子騎車未依照號誌轉彎，結果撞上列車左側車身，當場連人帶車倒地，所幸劉女僅手腳擦挫傷，無生命危險，詳細肇事責任待交通大隊鑑定。

▲高雄輕軌今年第5撞，機車違規右轉遭撞倒。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

本案發生在今上午9時38分，劉女騎車沿凱旋三路南往北行駛，準備轉入三多二路時卻未遵行號誌指示，逕行右轉，結果撞上正在行駛的輕軌列車，透過畫面中可以看見，當劉女撞到列車後，人車同時倒地，劉女不僅滾了一圈，頭部還險些被輾過。

苓雅分局獲報後立即派員前往協助管制、疏導交通，並通報交通分隊到場測繪，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事責任待交通大隊鑑定，現場於上午9時52分排除。

另普重機駕駛人聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓，違反道路交通管理處罰條例45條1項17款，處600元以上1800元以下罰鍰；駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示行駛，違反同法48條1項2款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，而劉女已違反上開條例，警方將依照規定舉發。

苓雅分局提醒，駕駛人行車務必遵守道路交通相關法律規定，並注意道路狀況，以免危及其他用路人安全或違規受罰。警方將持續針對各項交通違規行為加強取締告發，以維護市民交通安全。