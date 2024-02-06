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桃園女下國道失控翻車卡匝道　送醫自稱身體不適

▲國3高原交流道今天傍晚發生轎車自撞匝道翻覆意外，國道六隊員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國3高原交流道發生轎車自撞匝道翻覆意外，國道六隊員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國3高原交流道今（6）日傍晚發生轎車自撞匝道翻覆意外，國道六隊員警到場處理發現，駕駛是簡姓婦人，自稱身體不適才失控自撞匝道護欄翻覆，警方通知119消防人員協助救護，簡婦初步有左胸疼痛、左前臂擦挫等傷勢，所幸意識清楚，經送往國軍桃園總醫院救治後並無大礙。這起事故造成下匝道後方車流壅塞，事故原因仍在調查釐清中。

▲國3高原交流道今天傍晚發生轎車自撞匝道護欄翻覆意外，國道六隊員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，今天下午5時50分許，國道3號南下高原出口匝道，50歲簡姓婦人駕駛凌志休旅車過彎時不慎自撞護欄翻覆，員警到場處理時，簡姓婦人並無明顯外傷，但飽受驚嚇，簡婦辯稱係身體不適才造成過彎失控翻覆意外。

▲國3高原交流道今天傍晚發生轎車自撞匝道翻覆意外，消防人員協助包紮傷口送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲消防人員協助簡婦包紮傷口送醫治療。

消防局第四大隊高平分隊派員到場後，駕駛簡姓婦人已自行脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置，簡婦有左胸疼痛、左前臂擦傷等傷勢，但意識清楚，已由救護車送往國軍桃園總醫院治療，所幸並無大礙。

國道六隊呼籲，駕駛人若感覺疲勞，應下交流道或至服務區休息，若身體不適，可將車輛滑行至路肩報警待援，以避免發生意外事故。

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