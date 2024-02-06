流氓爸為國中兒出氣！撂人逼少年脫光跳舞裸拍　父嚇到借錢賠30萬

▲劉姓男子去年4月間獲悉就讀國中的兒子與艾姓少年起糾紛，約出艾姓少年等人談判，毆打後脅迫脫光衣物跳舞，並指示手下強拍裸照散布，恐嚇強索30萬。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年4月間得知自己就讀國中的兒子被艾姓少年等4人因故毆打成傷，劉男在網路「桃園努力奮鬥組」全組糾集柯姓等多名男子助陣，約出艾姓少年等人談判，卻藉故打成傷，翌日再邀艾少至某公園處脅迫脫光衣物跳舞，指示手下拍攝全裸影像並上傳至群組公布特定人士觀看，事後要脅30萬元賠償，其中被打張姓少年心生畏懼，委由父親借貸30萬元後付款；桃檢檢察官指揮桃園市刑警大隊，循線查獲劉男等7人到案，檢方偵結將劉男等7人依違反兒童及少年性剝削防制條例案件起訴，考量犯後毫無悔意且飾詞狡辯，建請法院從重量刑。

檢警調查，43歲的劉姓男子去年4月間得知還在念國中的兒子與艾姓、張姓、林姓與李姓等4名少年有糾紛，還遭毆打成傷，劉男獲悉後，4月15日在「桃園努力奮鬥組」LINE群組號召31歲柯姓、37歲陳姓、40歲鄭姓、38歲黃姓、19歲黃姓與因案在押中的33歲陳姓男子助陣，於同日下午4時許在蘆竹區某處圍堵艾姓、張姓等4名少年，劉男指示柯姓等男子強押艾姓少年至蘆竹區某公園圍毆成傷，事後警方據報到場處理。

翌日晚間11時許，劉男等人約出艾姓少年，謊稱林姓少年聲稱可以代為處理艾姓少年等人毆打其子成傷之糾紛，雙方相約在桃園區某公園處見面談判，劉男命艾姓少年褪去衣物，還逼迫跳舞與做出拱橋等姿勢，指示手下以手機拍攝影像，劉男再將艾姓少年全裸影片傳送「桃園努力奮鬥組」群組內，以此方式散布未成年人之性影像。

劉男還命艾姓、李姓、張姓少年前往位蘆竹區某面宮廟見面，艾姓少年等人到場後，劉男與多名男子聯手再度毆打艾姓、張姓少年，要求賠償30萬元，否則將帶往菜市場工作做為清償。張姓少年遭毆打後心生畏懼，委由父親向親友借貸30萬元，並於同年4月27日晚間，至劉男住處付款。

桃園地檢署檢察官劉威宏指揮桃園市警局刑大，循線查獲劉男等7人到案，針對強拍少年裸照與恐嚇取財案複訊，認為劉男等7人涉犯兒童及少年性剝削防制條例，涉嫌以強暴、脅迫使少年被拍攝性影像等罪嫌，無故散布性影像、恐嚇取財等罪嫌提訴。檢方審酌劉男等7人以暴力毆打未成年人，並對未成年人強拍裸照、恐嚇財物，造成被害人身心重創，犯後飾詞狡辯且均無悔意，檢方建請法院從重量刑。