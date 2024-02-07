張啟楷接嘉義黨部主委！韓國瑜心腹陪同赴任　劍指2026市長寶座

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

民眾黨日前公布人事異動，中央委員會通過人事案，由不分區立法委員張啟楷接任嘉義黨部主委，而張啟楷帶立法院長韓國瑜前親信、高雄市輪船公司前董事長黃文財到任，而黃文財將出任張啟楷服務處顧問，並將報請中央黨部核准改任執行長，是否複製「韓流」經驗，協助張啟楷出戰2026年嘉義地方選舉，挑戰嘉義市長大位，備受注目。

▲張啟楷(左)接任民眾黨嘉義黨部主委。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾黨不分區立委黃國昌，日前在直播時向民眾黨主席柯文哲建議，2026縣市長選舉，六都、新竹縣市、嘉義市等地，台灣民眾黨都要派人下去選縣市長，累積地方組織能量。傳出黃珊珊選台北市、黃國昌選新北市、張啟楷選嘉義市、林國成選南高屏。

▲韓國瑜前親信接任張啟楷服務處顧問 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃文財與韓國瑜有超過30年的交情，過去韓國瑜擔任北農總經理時期，黃文財就是其心腹幕僚，一路從2017年的國民黨主席選舉、2018年高雄市長選舉，黃文財都參與其中；在高雄市長選後，韓國瑜也派他出任高雄輪船公司董座。而黃文財2021年8月時赴民眾黨任職，並掛名媒體總監，當時他表示，會加入民眾黨是因為朋友介紹，認為可在民眾黨媒體事務方面，發揮以往在新聞界經驗。

張啟楷接任嘉義黨部主委後，帶著黃文財到任，並讓他擔任服務處顧問，是否會複製當年「韓流」經驗，讓民眾黨搶下市長寶座，將成為南台灣政壇的另一個焦點。