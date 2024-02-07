嘉義廟會29傷！男遙控引爆後留現場欣賞　事後還上網搜「傑作」

▲嘉義市和聯境金虎爺去年遶境活動發生爆炸案，造成29人受傷。（圖／資料照）

記者翁伊森、白珈陽／嘉義報導

嘉義市和聯境金虎爺去年舉辦遶境活動發生爆炸案，造成29人受傷，警方逮獲涉案的趙姓男子，檢方依法將他聲押獲准；近日檢方偵結，查出趙涉嫌將裝有硝酸根、碳酸鈣、硫磺等火藥成分，及上百個十字型螺絲、200多顆鋼珠等增傷物的鐵盒，以遙控器操控在人群中引爆，造成治安重大危害，依製造爆裂物、恐嚇公眾、殺人未遂等罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

起訴指出，趙男（41歲）因為不明原因，去年遶境活動前，以鐵盒為容器，內部填裝硝酸根、碳酸鈣、硫磺、氧、鈉、氯等成分的煙火類火藥，再放入十字型螺絲113個、無孔鋼珠243顆等增傷物，搭配遙控點火器，製造出具有殺傷力、破壞性、可遙控爆炸的爆裂物。

去年7月15日晚間9時許，趙男將爆裂物裝於手提袋中，帶至金山路與永樂一街的繞境活動會場，他將爆裂物放置於表演舞台旁的垃圾堆內，隨後步行至30公尺遠的永樂四街，以遙控器引爆爆裂物，造成爆炸地點及附近觀看的29位民眾，受有前胸、四肢、腹部、臉部之傷勢。

▲警方在趙男租屋處起獲硫磺等10多種化學物品、試管。（圖／資料照）

警方當時獲報趕往現場處理，根據相關監視器畫面及現場證物，鎖定趙男涉有重嫌，於去年10月中旬持搜索票，前往趙男租屋處將其查獲，並起獲硫磺等10多種化學物品、試管，還有大批槍械，以及一本記載製作爆裂物方法的「製彈筆記本」。

檢方查出，趙男在案發前曾上網搜尋不同炸藥、爆裂物的教學網頁，並於引爆炸裂物後，短暫走出永樂四街查看；案發後還上網搜尋瀏覽相關自己的「傑作（相關新聞報導）」。

趙否認犯案，僅承認有到爆炸現場丟棄鐵盒、電池，檢方認趙造成29人受傷，對他人生命、身體、社會治安造成重大危害，犯後更否認犯行，飾詞狡辯、態度甚差，沒有悔意，依法將他提起公訴，建請法院從重量刑。

另外，趙男於去年10月間被收押，嘉義地院本月5日召開續押庭，認為趙嫌涉案嫌疑重大，加上經常留宿網咖，考量有通緝紀錄及逃亡之虞，裁定續押3月。