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化學去勢不夠！哈薩克擬推「手術閹割」　切除戀童癖性犯罪者生殖器

▲▼威脅,恐嚇,監禁,性侵。（示意圖／CFP）

▲哈薩克國會立法者擬提案將「手術閹割」列為針對兒童實施性犯罪者的刑罰。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

哈薩克針對戀童癖性犯罪者現行刑罰包含化學閹割，然而，哈薩克國會議員近日表態將提案修法，將對兒童實施性犯罪的刑罰新增「手術閹割」的選項，也就是切除生殖器。議員甚至批評，他認為這些戀童癖者「不是人類」，應該進行身體閹割預防再犯。

根據每日郵報、俄羅斯衛星通訊社報導，哈薩克國會議員貝森巴耶夫（Elnur Beisenbaev）5日表示，他將提議推動新增手術閹割作為對戀童癖性犯罪者的懲罰，並加強處罰刑度，例如無期徒刑等。他對記者說，「我剛剛在會議上談到了手術閹割的問題……但政府不支持，這被視為是對戀童癖者的權利侵犯。」

貝森巴耶夫作為哈薩克執政黨的執行秘書，卻出面批評政府「沒有骨氣」，未堅持批准手術閹割，反而迎合戀童癖者，「好像我們侵犯了他們的權利，因為戀童癖者也是人。但我認為他們不是人。」

▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲哈薩克議員痛罵，「戀童癖不是人」。（示意圖／CFP）

貝森巴耶夫引述數據稱，2022年截至年底，哈薩克共發生430名兒童成為性暴力受害者，性暴力犯罪案件超過800件。他堅稱自己打算推動這項新立法，但強調並非所有戀童癖者都適用，只是希望法院判決時新增一項手術閹割的選擇，「如果戀童癖者襲擊特別殘忍，我認為必須進行手術閹割。」

事實上，哈薩克已有全球最嚴厲之一的化學閹割制度，且行之有年。然而，貝森巴耶夫提出了具體案例反駁，哈薩克中部城鎮Saryagash一名5歲女童，被48歲男子用買冰淇淋等話術誘騙到家中後遭性侵死亡，兇手有性犯罪前科，曾被判處無期徒刑並進行化學閹割，但假釋出獄後仍再次犯罪。

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

▲哈薩克自2018年以來，都保有對於戀童癖犯罪者的化學閹割制度。（示意圖／CFP）

貝森巴耶夫還舉出另一起案例，哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）的一名父親性侵女兒長達2年，卻只被判了20年有期徒刑，「這太沒道理，像他這樣的罪犯應該判處終身監禁與醫療閹割。」他認為，讓性侵犯從監獄釋放等於允許他們再犯，而手術閹割還能發揮犯罪預防作用。

另一方面，人權活動人士坦薩莉（Dina Tansari）表示，即使是在進行化學閹割後，戀童癖者重獲自由仍然很危險。她說，有罪不罰才會引發新的犯罪，任何化學閹割都無濟於事，必須考量到使用的藥物很容易從體內排出，例如酒精可能會影響化學成分作用，「我認為這是在浪費公帑」。

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