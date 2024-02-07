被撞爛一身膠帶也要回家！「車堅強」高速狂奔　民眾頻巧遇狂PO圖

記者鄭思楠／綜合報導

春節前的返鄉途中，一輛掛河南信陽牌照的一輛白色小車，因為一身「傷痕累累」，后車廂都被撞爛，用膠帶粘起來，仍堅持在高速上行駛，被路過的小車拍下，曝光後引發熱議，成為近期的網紅，被網友戲稱為「車堅強」。所幸，全網追拍的信陽「車堅強」最後安全到家。

▲河南「車堅強」。（圖／翻攝自大河報）

據《大河報》報導，網友紛紛表示，這台車有種一邊哭一邊回家的感覺，被撞成這樣也要回家，讓人感動。不少網友甚至直播了它的回家路。

車主董先生受訪說，「當時是1月30號下午5點多，在安徽寧國附近，服務區外2公里，前車煞停，我跟著煞車，後面一輛長安把我撞了。」

他表示，事故雖然不大，但他發現尾部嚴重損毀，「車後面玻璃被撞碎了，一直灌風。」董先生說，他是從浙江餘姚回信陽市平橋區的家過年，「因為寧國離家還有五六百公里，加上河南這兩天下雪，又臨近年關，想著趕緊回家過年，我就找了個紙封住後玻璃，用膠帶固定後繼續上路。」

董先生說，重新上路以後，原本8個小時的路，他走了很久，「夜裡下雨，我不敢開尾燈，安徽那邊跑5小時左右下去睡一夜，第二天下午3點左右才跑到家」。

讓董先生沒想到的是，他的這趟回家路，成了網友們關注的焦點，全網追拍「接力直播」這台「車堅強」，上千萬網友關注它的回家路。網友的這條評論，獲得了很多人的共情，「它就像一個在外傷痕累累的遊子，不顧一切想回到媽媽的懷抱。」

信陽當地上汽大眾（台稱：福斯）4S店第一時間聯繫上了車主，為了方便車主春節期間用車，還給車主提供了一輛代步車。大眾（福斯）的快速反應迅速為自己品牌拉了不少好感，有網友大讚，潑天的富貴被大眾（福斯）給接住了。