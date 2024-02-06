板橋花市春節延長營業時間　應景花卉妝點新春好氣息

▲花市販售種類多樣年節應景花卉。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年春節是家家戶戶溫馨團聚時刻，為迎接欣欣向龍（榮）好福氣，新年第一件任務就是採買應景花卉，新北板橋花市因應春節，2月8日前加長營業時間至晚間10點，花市販售多樣年節應景花卉，歡迎民眾可趁早選購，營造春節喜氣，祈求祥龍瑞氣好兆頭！

▲新北板橋花市提供種類豐富品質優良的春節應景花卉。

新北市農業局表示，板橋花市為服務大台北地區廣大花卉採買需求，2月8日前營業時間延長，從上午9點至晚間10點，2月9日（除夕）當日上午9點起至晚間6點也有服務。花市販售種類多樣的年節應景花卉，如象徵銀兩的銀柳及具有幸福、吉祥意涵的蝴蝶蘭，兩種花卉不僅外觀都高貴典雅，賞花期也很長，非常適合妝點家居，營造欣欣向龍（榮）的喜氣。

新北市農業局說，透過花卉佈置居家，營造年節氣氛，有助於安定心神及心靈療癒，新北板橋花市提供種類豐富品質優良的春節應景花卉，歡迎大家不妨趁著春節假期，來板橋花市參觀選購，以實際行動支持國產花卉，佈置妝點新春好氣息。另外，新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁）2月10日至2月14日過年期間業者自由營業。