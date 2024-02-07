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男友年收破百！妹子要「6000元紅包」討吉利　被拒氣喊：又不是大錢

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO向男友要紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆春節將至，不少人已經準備好要給家人的紅包，也有些情侶會包給另一半。一名女網友透露，因為男友薪水不錯，身邊姐妹也有收到另一半的紅包，因此想和男友「討吉利」，希望能收到6000元紅包，結果卻被拒絕，讓她心情很差，直言「又不是什麼大錢」。文章一出隨即掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，快要過農曆春節了，身邊的姐妹幾乎都有收到男友的紅包，所以她也詢問男友能不能給紅包，希望可以收到6000元討個吉利，「男友年收破百、年終也領得不錯，對他來說也不是什麼大錢」。沒想到男友卻拒絕，讓她覺得很難過，因為今年公司生意差，沒有拿到年終獎金，男友又拒絕給紅包，直呼「好難調適心情」。

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▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友不給紅包，讓原PO很難過。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不少人看傻眼表示，「你們交往多久？討紅包我覺得還好，但是你的想法感覺就有問題，賺多就要包是什麼邏輯」、「你男友靠自己本事賺錢，憑什麼有錢就要給你紅包？你自己不會努力一點工作啊？」「討要紅包這件事還蠻掉價值的」、「你主動包一個紅包給他，看看他會不會回包？」、「別人給紅包這是祝福，自己跟人要還指定價碼那個叫乞丐」、「還真敢開口欸，那你要不要也回包給你男友吉利吉利啊」。

也有人認為，討紅包還要求金額太過分，「那你就快分手吧，放過你男友，到底為啥一定要包給你，討個吉利600不好嗎」、「不如退而求其次，請男友包個吉利的小數字紅包即可，如『600元』或『800元』等，象徵意義大於金額意義」、「討個吉利600就很夠了！況且誰討紅包還指定金額的啦？」「我跟男友互包520，過年討個吉利，不需要跟別人比較，永遠比不完」，還有人質疑，「我猜創作文」、「討個吉利要6000？我現在都不知道這種文是不是反串了」。

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