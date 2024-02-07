除夕到初四台中路邊停車不收費！春節連假大眾運輸變更措施出爐

▲台中市政府交通局公布春節期間公眾運輸相關措施。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

因應連續7天的春節假期，台中市政府交通局調整公車及捷運等相關大眾運輸的班次，市區公車8日調整為假日班表，9日全日班次減半，10日至14日調整班次；捷運8日、11日、14日採假日班距模式，9日、10日則全日10分鐘班距；計程車自5日起加成運價，每趟次加收50元；9日至13日暫停路邊汽、機車及停管員巡場路外平面停車場收費，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。

今年春節連假自2月8日至14日共7日，中市府交通局推出交通疏運計畫，交通局長葉昭甫表示，春節連假期間為讓公車駕駛員也可與家人團聚過節，班次稍作調整，市區公車於2月8日調整為假日班表行駛，2月9日（除夕）全日班次調整減半，2月10日（初一）至14日（初五）期間，將調整發車班次，首、末班車皆維持假日時刻發車，2月15日（初六）起全面恢復原服務班次。

中捷公司表示，假期首日2月8日（小年夜）10時至12時班距7.5分鐘、12時至20時8分鐘、其餘時段10分鐘班距運行；2月9日（除夕）及10日（大年初一）以全日10分鐘班距運行；2月11日（初二）至14日（初五）10至17時班距8分鐘、17時至20時7.5分鐘、其餘時段10分鐘班距運行，除了班距規劃外，也將視實際人潮情形適時派發加班車，提供旅客便捷的乘車服務。

葉昭甫指出，為方便民眾春節停車，將自2月9日（除夕）至2月13日（初四）採部分停車場暫停收取停車費措施，暫停收費範圍包含路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。而春節期間計程車實施春節加成運價，每趟次加收50元，自2月5日至2月14日止依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率，未啟用計費表春節費率者駕駛人不得額外加收。

客運方面，將視情形加開班次因應，市區公車2月9日（除夕）全日班次減半，2月10日（初一）至2月14日（初五）將視營運需求依比例調整；國道中部路段部分，春節連假期間國道1號南向大雅至台中路段易出現塞車，現有開放路肩措施照常實施，高公局視情況彈性增加開放路肩時段，另2月12日（初三）至2月15日（初五），每日12至21時，國1王田雙向入口封閉，禁止車輛進入。