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2024屏東燈節春節假期活動多　賞燈+領提燈慶祝情人節

▲2024屏東燈節春節假期活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024屏東燈節春節假期活動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024屏東燈節為應景春節及情人節將至，除了各式主題特色的藝術燈飾讓民眾賞燈外，過年期間縣政府也安排市集、兌換小提燈及慶祝西洋情人節等的活動，即日起至2/25下午5點30分至10點在萬年溪、縣民公園及勝利星村三大燈區亮燈，期盼民眾參與。

▲2024屏東燈節春節假期活動 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府傳播暨國際事務處表示，今年過年期間2/13(初四)和2/14(初五)縣民公園燈區有一系列活動，首先在下午4時縣民公園第一服務台發送「龍光柵現」小提燈；下午5時開始表春節小品表演，獨具風格的特色馬戲，結合意想不到的物件，碰撞出令人目不轉睛的馬戲演出，邀請民眾一起進入迷幻的馬戲世界。

傳播處指出，大年初五正好遇上2/14西洋情人節，該特別舉辦了「愛 ‧ 與你同框」活動，當你有愛想說卻在心裡口難開，那就只好拍照說明白，只要民眾在亮燈時來到縣民公園燈區與你的伴侶、家人或朋友，尋找燈飾上出現的「愛心」進行合照，並上傳自己的FB或IG tag 「2024屏東燈節」完成任務，即可至縣民公園第一服務台兌換飲品及甜點乙份，數量有限換完為止。

另2/8、2/11-2/14及2/24、2/25有免費的雙層巴士遊燈趣，在屏東火車站(星空廣場)發車，想要享受兜風感覺的民眾請把握機會，以及勝利星村燈區過年期間也有表演活動，更多詳情請上2024屏東燈節活動官網(https://www.amazing-pingtung.com/ptlf)、i屏東~愛屏東臉書專頁及傳播暨國際事務處臉書上，都有活動資訊。

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