親戚女兒月薪8.7萬　陸男嘆回家過年被媽罵：看她爸媽多有面子

記者黃翊婷／綜合報導

中國一名網友日前聲稱，提早返鄉過年，卻因為親戚家小孩的月薪比較高，讓自己在飯桌上被母親責罵，「她說某某親戚家孩子現在在哪哪工作，月薪2萬元（人民幣，約新台幣8.7萬元），她爸媽多有面子」。由於農曆春節將近，文章一公開便掀起中國網友留言熱議，「原來大家的爸媽都一樣」、「別人家的孩子永遠比我優秀」、「小時候攀比成績，現在攀比薪水」。

▲農曆新年將至，不少人都不想面對長輩們的各種「提問」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

發表文章的網友聲稱，因為親戚家小孩月薪為人民幣2萬元，結果自己提早回家過年，吃飯時就被母親罵了，「她說某某親戚家孩子現在在哪哪工作，月薪2萬元，她爸媽多有面子」，接著就是一頓瘋狂輸出，讓他感到很無語，「從小到大一直都是這樣，拿我和別人家小孩比，沒想到長大了還這樣」。

雖然這篇抱怨文章出處不明，但由於農曆新年將至，仍迅速引起中國網友熱議，眾人紛紛留言感嘆，「原來大家的爸媽都一樣」、「別人家的孩子永遠比我優秀」、「我媽說，孩子爭氣掙到錢，才能讓父母有面子，小時候攀比成績，現在攀比薪水」、「朋友前陣子遇到一模一樣的事」。

也有另一派網友慶幸，還好自家父母不會這樣到處比較，「我一個月無論多少，爸媽都沒嫌棄過」；甚至有網友半開玩笑提供應對方法，「我一般都說『誰誰誰家的爸媽，退休金一個月都7000、8000元（人民幣，約新台幣3萬至3.5萬元），你們才多少』，用魔法打敗魔法」。