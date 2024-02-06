苗栗婦產科醫師舞龍迎龍子龍女　祈求「生育新龍」

▲2024苗栗火旁龍記者會，邀來苗栗市大千醫院婦產科醫師團隊舞龍，象徵接生龍子龍女，婦產科「生育新龍」。（圖／苗栗市公所提供）

苗栗市公所今(6日)上午在苗栗火車站西站舉辦2024苗栗火旁龍記者會，邀來苗栗市大千醫院婦產科醫師團隊舞龍，象徵接生龍子龍女，婦產科「生育新龍」，引起民眾圍觀。

國內的少子化問題一直是話題，苗栗縣近年也面臨人口流失問題，部分鄉鎮更是面臨生育過低問題，苗栗市公所搭上時事話題，明年元宵節火旁龍活動記者會，邀來婦產科醫生舞龍，象徵苗栗迎龍，祈求2024年龍年能夠喜迎龍子龍女，鼓勵苗栗縣民龍年生龍子龍女，未來一定出人頭地，造福社稷。

苗栗市代理市長葉志航表示，苗栗火旁龍的文化背景，是早期在農業社會時期，年終歲末透過祥龍巡庄，庇祐地方平安，另一方面透過舞龍拜年活動，希望訓練男丁在農閒時繼續鍛鍊身體，也展示各庄頭的男丁人力，所以有一庄一龍、庄庄迎龍、火旁龍的故事背景。

受邀出席的大千醫院婦產科詹德鑫醫師說，從去年開始已經陸續感受到龍年的火力，婦產科的產檢人數一直增加，龍年有望增產報國，相信各醫療院所也希望婦產科能夠協助為人父母生生不息、家家戶戶子嗣綿延，接生龍子龍女，婦產科「生育新龍」讓苗栗縣生育率提升。醫生也表示，從來沒有舞龍的經驗，過去都是在街上看到舞龍，這次成為舞龍手，希望苗栗鄉親趁著龍年增產報國，最好接生應接不暇。

2024年苗栗火旁龍將在農曆年後開跑，年初四開始會有祥龍巡庄活動，重頭戲在2月23日(農曆正月14)的踩街活動，苗栗市府前路將封街，進行民俗踩街，屆時除了有火旁龍演出，也將有超過40隊的專業踩街隊伍和定點社區演出。2月24日則是火旁龍之夜，照例在苗栗市經國路河濱公園的模型飛機場舉行，當晚有13尾祥龍接受鞭炮洗禮；而化龍返天則是在2月26日星期一晚間，在嘉盛里五文昌廟廣場恭送祥龍返天。