騙上班偷跑出門玩？基隆人妻收苗栗「1.2萬罰單」　夫氣炸申訴

▲偷跑出門玩？基隆人妻收到苗栗1.2萬罰單。（圖／爆料公社）



網搜小組／許力方報導

騙老公出去玩？基隆一名網友發文批評，最近收到一張從苗栗寄來的罰單，竟是老婆在竹南騎車「超速」，遭重罰1萬2000元，但他一看照片，發現根本不是老婆的買菜車，老婆當天的行蹤也是在上班賺錢、沒有偷偷出門玩，氣得他開罵「要不要去看一下眼科醫生一下？以為我們平民百姓很閒嗎？」

人夫3日透過「爆料公社」發文，曝光收到的1萬2000元罰單和採證照片。根據紅單，違規時間為去年12月15日下午3時許，家住基隆的人妻，在苗栗竹南台61線違規，在限速40公里的路段，測得時速87公里，超速47公里，依照到交管理條例開罰1萬2000元，並記違規3點。

▲人夫氣炸申訴。（圖／爆料公社）



人夫一看覺得不對勁，夫妻倆住在基隆，怎麼會收到苗栗的超速罰單。仔細檢查發現，違規的機車疑似是深色檔車，和老婆的淺藍色100cc「買菜車」完全不一樣，經向竹南警方提出申訴再查看，仍收到「違規屬實」的裁處，讓他氣得喊冤，「我很信任我家黃臉婆很努力的在上班賺錢，沒有偷偷出門遊玩。」差點就鬧出家庭革命。

人夫說，老婆明明當天在基隆努力上班，「為何要繳納這條罰鍰又被吊扣駕照啊？你以為我們平民百姓很閒嗎？要一直跑監理站，現在又要跑法院告監理所啊？」認為警方是看錯了。底下網友也紛紛回覆「我看車牌第一個字母像w不像M」、「糊成這樣還能開單」、「真的擾民」、「應該找議員出面辦事比較快」。

消息曝光後，竹南警方坦承疏失，在審核採證照片時，誤把車牌英文字母N認成M，才會開出這張爭議罰單，後續將主動函請監理機關撤銷罰單，並加強員警教育訓練。