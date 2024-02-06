苗栗BMW狠撞待轉貨車！倒楣砂石車遭波及...180度華麗迴轉影片曝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣128縣道公館鄉中義村路段，昨（5日）中午發生路口3車連撞事故，一部BMW先追撞前方小貨車，小貨車遭推行後又與對向砂石車碰撞，造成3人輕受傷，3車駕駛均未酒駕，詳細肇事原因及肇事責任有待警方進一步釐清。

▲苗栗公館鄉路口發生3車碰撞事故，自小客車先追撞待左轉小貨車，小貨車在與對向砂石車碰撞，造成3車駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

這起車禍發生在昨天中午12時許，從路口監視器畫面發現，一部小貨車行經路口待左轉彎時，遭後方一部銀色BMW追撞，小貨車往前推行後剛好撞上對向過來的砂石車，撞擊後砂石車失控180度迴轉停在對向路邊，自小客車和小貨車則停在車道上，小貨車駕駛一度受困在變形的車頭，消防人員到達後利用器材破壞車體，才將66歲駕駛涂男救出送醫，所幸沒有生命危險，其他2車駕駛也有挫傷送醫。

警方初步調查，32歲賴男駕駛BMW由128縣道西往東沿內側車道直行，行經公館鄉中義村苗25線路口時，疑未注意車前狀況追撞同方向路口待左轉，由66歲涂男所駕駛的自用小貨車，小貨車遭碰撞往前推行，又與對向由60歲羅男駕駛、載運砂石的聯結車碰撞。

據了解，小貨車是從銅鑼的公司出發的要前往公館的回收廠，BMW從銅鑼住處出發要去公館洗車，砂石車要從三義鄉載砂石到銅鑼鄉水泥製品場，3車在事故路口方生碰撞車禍，所幸都沒有生命危險，警方對3車駕駛酒精檢測，均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。