民眾黨立法院1席召委都沒有？　謝寒冰分析：藍綠白互信基礎很低

▲▼韓國瑜、江啟臣日前拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院接下來將迎來常設委員會召委選舉，民眾黨團總召黃國昌表示，他們會走自己的路。資深媒體人謝寒冰分析，「我認為民眾黨這次可能召委一個都沒有」，藍綠白三方現在互信基礎很低，不認為有多少空間可以談。

謝寒冰在《張雅婷辣晚報》表示，如果在野自己談好有共識，在立法院長選戰有合作的開始，召委當然可以談，甚至讓個1、2席，國民黨當然是有空間的，因為包括傅崐萁都有釋出善意，但民眾黨沒有想投韓國瑜，他第二輪不投，看起來也是想待價而沽，藍綠白三方現在互信基礎很低，黃國昌也說不會尋求藍綠禮讓召委，以民眾黨現在的態勢，搞不好有些法案會選擇跟民進黨合作，這也是很難講的，所以國民黨團讓召委給他們就變成毫無意義了，因為實際上在野聯盟並沒有形成，民眾黨是走自己的路。

謝寒冰指出，在這種氛圍下，民進黨也不會讓召委給民眾黨，都已經因為電話門去提告了，在這種狀況下，大概就是各走各的路。

謝寒冰認為，民眾黨現在大概最好的機會就是要反過來，如果有好的法案，應該要去爭取藍綠對他的支持，講一句實在話，君悅飯店的事情發生之後，又發生了電話門事件，那現在就算藍綠要跟他們談，大概也要開大門走大路，讓媒體記者來採訪，現場要錄音錄影，不太可能私底下去跟他談，因為私底下去跟他談，現在看起來是站在馬蜂窩上面，很危險，所以不會有多少空間可以談，大概就是未來再看法案。

謝寒冰說，如果要猜的話，這次民眾黨可能召委一個都沒有，因為正常的情況下，他本來就不應該有，他只有8席立委，又分在這麼多的委員會，怎麼可能會有召委給他？