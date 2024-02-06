首場朝野協商落幕　韓國瑜曝心聲：期盼大家能共同迎接挑戰

▲韓國瑜立法院初登板。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜5日主持他任內首場朝野協商，討論開議日期，最後拍板為2月20日，圓滿落幕。韓國瑜事後表示，感謝各黨團代表的參與，幸蒙大家理性包容的討論，最後都能有好的共識。期盼在立法院能夠相互合作，共同迎接種種挑戰，為國家的繁榮與民眾的福祉而努力。

針對新國會的開議日，民進黨團原希望為2月23日，但民眾黨團總召黃國昌認為太晚了，喊話2月6日開議，且底線是2月16日，引發討論。

朝野協商上，民進黨總召柯建銘說明，由於本屆新科立委多，為了讓他們有充裕準備時間，所以建議23日開議，但基於朝野和諧，他提出折衷的2月20日；國民黨總召傅崐萁則稱，只要立法院基層員工沒有問題，何時開議國民黨都隨時準備好了。

韓國瑜則說，16日以前很多員工要犧牲假期，還是要讓他們充分休息、度過年假，因此建議折衷在20日開議，黃國昌則同意，「既然院長從基層員工的觀點做了這樣的裁示，第一次黨團協商大家和和氣氣，經徵得黨團幹部的同意，民眾黨就接受20日開議的裁示，謝謝院長」。

韓國瑜事後說，5日他一早先到各處室拜訪，認識所有未來要一起打拚的同仁，之後與副院長江啟臣一同參與本屆第一次立法院黨團協商，會議進行得很順利，感謝各黨團代表的參與，「我們期望能夠激發更多建設性的想法，促進國家的繁榮、建立更加穩固的政策基礎，幸蒙朝野理性包容的討論，最後都能有好的共識。期盼在立法院我們能夠相互合作，共同迎接種種挑戰，為國家的繁榮與民眾的福祉而努力。」