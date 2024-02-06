老闆年終豪撒4.4億現金！限時數多少拿多少　員工爽喊：手抽筋

記者廖翊慈／綜合報導

河南一家公司昨（5）日舉辦尾牙，在獎金發放的環節中，老闆直接拿出1億元現金（人民幣，下同，約台幣4.4億元）鋪在長桌上，限時讓員工數錢，數多少拿多少，數錯一張就扣1000元。不少員工開心直呼，體驗何謂「數錢數到手抽筋」。

據《星視頻》報導，2月5日，河南一公司年會現場發放年終獎，總額超1億元。獎金以數錢形式發放，規定時間內，數清多少錢就能拿走多少錢。時間限額包括1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘，以隨機抽取的形式分配數錢時間，所有員工都能參與。

▲▼員工們在一旁躍躍欲試。（圖／翻攝自微博）

影片中老闆拿出數疊厚厚的百元鈔，豪邁地舖在長桌上，一旁的員工們躍躍欲試。見員工開心的樣子，老闆直呼，「再拿500萬（約台幣2207萬元）來！」

現場有20多台驗鈔機，核驗員工數的金額。若數的金額準確，便可全額拿走。如果錯一張，就要扣10張百元鈔。

一名女員工數了97800元（約台幣43萬元），直呼「非常爽」。另一位男員工則數了95600元（約台幣42萬元），感嘆「沒達到預期，原本希望自己可以數超過10萬元（約台幣44萬元）。還有員工表示，自己數完錢後手都麻了，這是現實中的「數錢數到手抽筋」。