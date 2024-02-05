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女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀　被指「保安區刮開無效」

▲女子喜兌中獎刮刮樂，竟遭店員當場撕毀。（圖／翻攝自微博）

▲女子在一家商場的彩券行刮中一張刮刮樂。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

吉林一名女子近日在商場的彩券行刮中一張刮刮樂，去櫃檯兌獎時，竟被店員以「保安區被刮開」為由當場沒收撕毀，令她傻眼不已，雙方發生爭執。目前該彩券行已遭停業，相關部門也對當事人進行道歉賠償。

據《中國新聞周刊》報導，近日，吉林長春一女子發布影片表示，其在商場一樓的彩券行購買刮刮樂後，發現自己中獎，兌獎時卻被店員以「保安區被刮開」為由，擅自沒收撕毀彩券。她表示，自己購買彩券後未碰觸保全區，雙方就此發生激烈爭執。

▲女子喜兌中獎刮刮樂，竟遭店員當場撕毀。（圖／翻攝自微博）

▲▼該張中獎刮刮樂竟遭店員撕毀。（圖／翻攝自微博）

▲女子喜兌中獎刮刮樂，竟遭店員當場撕毀。（圖／翻攝自微博）

該女子與彩券行店員爭執不下，便選擇向商場投訴。事後，彩券店店長向她表達歉意，表示能夠為其兌獎，並額外賠償500元（人民幣，約台幣2207元）。

女子不願接受道歉並認為，彩券行此前拒不承認錯誤，也未第一時間道歉，存在欺騙消費者的行為，「這是什麼行為？這是錢的事嗎？」

商場相關人員表示，事發當日彩券行便已遭停業整頓。體彩中心也介入調查，確認該店員違反規範，目前已遭開除且進行約談，相關人員也與該女子道歉並賠禮。

據悉，「保安區」的用途為驗證彩券的真偽及中獎的資訊，上頭通常印有「保安區刮開無效」的字樣。

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