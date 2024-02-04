三太子開場吸睛！　尾牙做公益　大仁科大引領潮流

▲大仁科技大學公益尾牙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣大仁科技大學2日於高樹鄉善導書院舉辦「大仁大愛共榮共好促進SDGs公益」尾牙及公益活動，這次以大仁大愛共榮共好」為活動主軸，活動開始由學校最受歡迎的電音三太子表演熱鬧開場，接著由郭代璜校長及陳立材主秘扮演財神爺發送所有教職員工開運紀念幣，展開公益尾牙活動餐會活動。

這次尾牙餐會由高樹鄉善導書院陳文靜院長率領書院所有員工、孩子及社區媽媽約30人，大家齊心齊力、用心準備餐點，除餐點美味外，更講求衛生，令人非常動容。

教職員工用餐之餘也提供視障按摩服務，讓按摩師有充分發揮精湛手技的空間，讓活動增添包容、關愛與幸福等元素；並邊吃尾牙邊逛逛小農、義買區，進一步步認識該校大學社會責任(University Social Responsibility, USR )計畫，包含「三生三化三十里「高樹」-智慧低碳農業心 vs.科技老幼關懷情」、「小琉球幸福島-環境 x 健康 x 文化」及「長照知識整合與實踐」等三支USR計畫，也期待教職員工有機會一同參與。

大仁科大郭代璜校長表示，這次公益尾牙活動，給所有教職員工前所未有不同的感受，並結合學校合作USR場域的實踐、在地小農、樂團、視障按摩服務等創新思維，建立了一個與眾不同的公益典範，也落實大學社會責任並促進聯合國永續發展發展目標(SDGS)，非常有意義；也感謝教職員工對於本次尾牙活動的支持，共同關懷在地、瞭解地方的生命故事，未來一同為「大仁大愛共榮共好促進SDGs公益」努力及實踐。