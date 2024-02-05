榮總忘年會高衩妹辣爆！他色讚「護理師好頂」…猜錯身分糗了

記者鄺郁庭／綜合報導

多數公司最近紛紛舉辦尾牙，有的會請藝人表演，也有員工準備才藝上台表演。就有網友貼出一段影片，只見小小的舞台有五名高衩辣妹在熱舞，背景板則寫有「2024臺北榮總重建整形外科忘年會」，原PO就狂讚「榮總的護理師真的好頂」。不過有眼尖網友看出辣妹的真實身分，其實並非護理師。

一名網友3日在「爆廢1公社」轉貼影片，可以看到台上有五位穿著高衩表演服的超辣正妹，各個身材穠纖合度，纖細腰身下都有一雙大長腿。之後舞台下又出現三位辣妹，近距離在賓客面前熱舞，氣氛超火熱，也讓原PO狂讚「榮總的護理師真的好頂」。

影片一出引發議論，評價正反不一，「貴圈真…」、「以後看病都去北榮」、「怎麼有時間練舞？搞得好專業喔」、「突然好喜歡護理師」、「中風的阿伯都要站起來了」、「已經不能小看護理師這職業了。」

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不過，就有眼尖網友指出，「他們是LuxyGirls，不是護理師」、「看到李進良，就知道是LuxyGirls了」。原來這群辣妹並非榮總護理師，而是由整形醫師李進良曾砸重金投資500萬簽約的啦啦隊「LuxyGirls」。

事實上，LuxyGirls先前曾因以一字馬抖臀表演干擾籃球比賽，引發不少爭議。隊長舒子晨（Nikita）先前接受《ETtoday星光雲》訪問時，則替女孩們發聲：「其實一字馬這個動作去年她們已經跳過非常多次了，一字馬姐妹花她們從小練芭蕾，一字馬的動作從小做到大，所以當下真的沒有想太多。」