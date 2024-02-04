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2波變天春雷到！一張圖看冷氣團過年「濕冷除夕」　全台陰雨探11°C

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲一波鋒面逐漸通過台灣，不排除春雷響。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

春雷報到？中央氣象署表示，台灣附近有鋒面逐漸形成，今（4日）晚至明（5日）晨鋒面逐漸通過台灣，各地有局部短暫陣雨，中部以北沿海不排除有春雷出現，白天之後鋒面就遠離。緊接著9日除夕前有一波冷空氣持續增強，強度達到大陸冷氣團，北台灣將轉冷，配合華南雲雨區東移，全台陰雨，這段時間，3500公尺以上高山也有降雪機率。

氣象署預報，今晚至明晨鋒面逐漸通過台灣，各地會有局部短暫陣雨，特別是中部以北沿海如果有旺盛對流移入，不排除有雷雨出現，白天隨著鋒面遠離，降雨以迎風面、山區為主；溫度方面，鋒面通過後緊接著東北季風增強，中部以北及東北部低溫16度，其他地區19到22度，白天北台灣天氣轉涼，高溫再降，只剩約18度，花蓮22度，其他地區高溫還是可以來到25到28度；鋒面通過期間，若水氣和溫度有配合，台中以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會。

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▼冷氣團將來襲，濕冷過除夕。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼一週天氣。（圖／中央氣象署提供）

預估這樣天氣在7日（周三）再度轉變。氣象署指出，7至9日（周五）三天冷氣團持續增強，北台灣天氣轉冷，其他地區也逐漸降溫；7、8日配合華南雲雨區東移，各地天氣陰雨，尤其北台灣降雨持續，北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，而9日除夕開始，水氣有逐漸減少的趨勢，但各地仍有局部短暫雨。這段期間若水氣和溫度有配合，3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率。

氣象署一周天氣預報：
●2/4深夜～2/5清晨－
鋒面對流雲系通過時雨勢較為明顯，是各地易有陣雨或雷雨（中部以北地區對流較為明顯）。

●2/5（一）－
白天隨著東北季風增強，各地降雨會逐漸緩和下來，南部地區晚起轉為多雲天氣，中部以北地區及迎風面基隆北海岸及東半部低區仍有局部陣雨。

●2/6（二）－
東北季風影響及殘存水氣影響，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲到晴，
北部及宜花：約15~21度，中南部約17~28度，台東約19~25度。
馬祖：9~12度、金門：12~17度、澎湖：17~20度。

●2/7（三）～ 2/9 除夕（五）－
冷氣團逐漸南下，伴隨華南雲雨區東移，各地天氣更為濕冷易有雨。
2/7~2/8小年夜為水氣最多時，2/7起由北至南降雨將逐漸增加，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率。
2/9除夕，水氣稍減少，但不會完全停止。
除夕清晨各地低溫：北部及宜花約12度，中南部及澎湖約13~14度，台東約17度，馬祖7度，金門9度
由於雲量多降雨持續，除南部及台東22度左右外，各地高溫皆在20度以下。
3500公尺以上高山地區有零星降雪機率，道路可能結冰。

●2/10（六）初一～2/11（日）初二－
冷氣團持續影響，水氣逐漸減少，東半部仍濕冷，西半部漸轉多雲到晴，部分區域須注意日夜溫差
2/10初一水氣再減少，迎風面東半部地區及西半部山區有局部降雨，雲量仍稍多。
2/11初二進一步轉乾，各地大致多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。
2/10晚～2/11清晨，部分地區雲量及風力減少，可能有輻射冷卻效應發生，各地低溫：北部及宜花約11~12度，中南部、台東及澎湖約13~15度，金門、馬祖約10度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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