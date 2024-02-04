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今「立春」！首道春雷要來了　入夜全台有雨

▲▼打雷,閃電,雷雨,電蛇,狂風暴雨。（圖／記者姜國輝攝）

▲今晚有機會響起第一道春雷。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天是24節氣的「立春」，首道春雷要響了！中央氣象署表示，今天晚間起預計會有道結構良好的鋒面通過，各地降雨機率明顯提高，金門及馬祖先有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，今天東北季風減弱，各地清晨低溫約為17至21度，白天北部高溫回升，約26、27度，東半部23至25度，中南部28至31度，近山區有30度以上高溫發生的機率。

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氣象署說，降雨方面，迎風面的東半部及大台北山區有局部短暫陣雨，受中層雲系影響，南部及澎湖也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲；今晚至周一清晨預計會有道結構良好的鋒面通過，天氣會有較明顯轉變，各地降雨機率明顯提高，尤其鋒面通過前後雨勢會比較大一些，金門及馬祖率先有局部短暫陣雨或雷雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫稍轉涼，水氣也會稍微減少，在基隆北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲。

氣象署表示，周二東北季風影響，北台灣氣溫稍涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，而南部為多雲到晴。

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