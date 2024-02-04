過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

▲年假前期偏濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

周三至周五除夕全台有雨！氣象專家吳德榮表示，周三起氣溫持續下降，冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，但也有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，初二晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。

中央氣象署表示，周三至周五除夕冷空氣持續增強，強度來到冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，配合華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，各地有局部短暫雨，尤其北部降雨較持續。

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氣象署指出，周六初一冷氣團持續影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，水氣相較前幾天減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周三鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達；周四小年夜降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率；除夕仍有雨，晚起降雨減緩、逐漸停歇。

吳德榮提醒，周三起氣溫持續下降，越接近除夕夜，天氣越冷，冷空氣以達冷氣團的機率為最高，但也有觸及強烈冷氣團定義的機率，北部沿海及部分平地將降至10度左右；周六初一轉乾冷，周日初二晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。



吳德榮表示，初二白天起至下周二初四受大陸高壓東移影響，天氣晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜強輻射冷卻作用，清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，日夜溫差很大。