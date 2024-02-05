農曆年壓力爆表！　蘇柏文醫師：可運用三策略照顧自己

▲農曆年壓力爆表！蘇柏文醫師建議：可運用三策略照顧自己。（圖／蘇柏文醫師提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆新年瑣事暴增、壓力爆表，各種身體不適如心悸、胸悶、頭痛接踵而來，甚至有失眠或情緒易怒的情形。衛福部桃園醫院精神科蘇柏文醫師5日表示，適時疼惜自己，讓身心喘口氣，別把自我關照誤以為是自私，身心健康才能真正陪伴所愛的重要他人。

蘇柏文醫師提到，婦女在農曆新年常見的壓力來源，包括婆媳觀念差異、擔心招呼不周、親友成就的比較，有些人則是難以掙脫文化習俗的束縛，選擇壓抑內心真實的感受與想法，日積月累便容易因為憂鬱或焦慮情緒導致失眠或身體病痛至身心科門診求助。

對於有責任感卻又不知道如何照顧自己的女性，蘇柏文醫師提出下列三個策略幫助自己壓力調適：

(1)探索自己無法扮演「好」媳婦的三種情境。傳統文化中的三從四德或孝順被認為是一種美德，當僵化缺乏彈性時，就成為限制婦女自由的黃金鎖。不妨探索三種情境，比如當自己生病時、當自己必需加班時、當自己體力無法負荷時，允許自己無法扮演「好」媳婦。

(2)練習為自己做些事。有些人習慣將家人親友的需要看得比自己還重要，總是忽略自己內心真實的期待與渴望，很少為自己完成心願。不妨問問自己，能否為自己做些什麼事，滿足內心的願望，比如每天給自己一杯咖啡的時間休息。

(3)欣賞自己過去的付出。許多人只注意自己哪些地方做得還不夠，責難自己不夠努力，大部分的人在各種關係中都已經盡自己能力付出，不一定可以得到讚美或總是盡如人意。如果將目光轉移至自己過去的付出，給予肯定與欣賞，會更有力量面對生活中的不同挑戰。

蘇柏文醫師提醒，人不可能十全十美，但求無愧我心，接納每個人有不同的長處與脆弱，比較能擁有身心健康，才有力氣去照顧家人與摯愛。