　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

農曆年壓力爆表！　蘇柏文醫師：可運用三策略照顧自己

▲農曆年壓力爆表！

▲農曆年壓力爆表！蘇柏文醫師建議：可運用三策略照顧自己。（圖／蘇柏文醫師提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆新年瑣事暴增、壓力爆表，各種身體不適如心悸、胸悶、頭痛接踵而來，甚至有失眠或情緒易怒的情形。衛福部桃園醫院精神科蘇柏文醫師5日表示，適時疼惜自己，讓身心喘口氣，別把自我關照誤以為是自私，身心健康才能真正陪伴所愛的重要他人。

蘇柏文醫師提到，婦女在農曆新年常見的壓力來源，包括婆媳觀念差異、擔心招呼不周、親友成就的比較，有些人則是難以掙脫文化習俗的束縛，選擇壓抑內心真實的感受與想法，日積月累便容易因為憂鬱或焦慮情緒導致失眠或身體病痛至身心科門診求助。

對於有責任感卻又不知道如何照顧自己的女性，蘇柏文醫師提出下列三個策略幫助自己壓力調適：

(1)探索自己無法扮演「好」媳婦的三種情境。傳統文化中的三從四德或孝順被認為是一種美德，當僵化缺乏彈性時，就成為限制婦女自由的黃金鎖。不妨探索三種情境，比如當自己生病時、當自己必需加班時、當自己體力無法負荷時，允許自己無法扮演「好」媳婦。

(2)練習為自己做些事。有些人習慣將家人親友的需要看得比自己還重要，總是忽略自己內心真實的期待與渴望，很少為自己完成心願。不妨問問自己，能否為自己做些什麼事，滿足內心的願望，比如每天給自己一杯咖啡的時間休息。

(3)欣賞自己過去的付出。許多人只注意自己哪些地方做得還不夠，責難自己不夠努力，大部分的人在各種關係中都已經盡自己能力付出，不一定可以得到讚美或總是盡如人意。如果將目光轉移至自己過去的付出，給予肯定與欣賞，會更有力量面對生活中的不同挑戰。

蘇柏文醫師提醒，人不可能十全十美，但求無愧我心，接納每個人有不同的長處與脆弱，比較能擁有身心健康，才有力氣去照顧家人與摯愛。

ET快訊
快訊／王婉諭宣布參選時代力量決策委員
瑤瑤開箱「掉出超巨頭燈」！　網分心：到底該看哪
李亞萍年輕超火爆！余祥銓爆跟人吵架「跳上車頂＋拿高跟鞋狂敲」
韓國老公逼拍A片　妻子輕生亡
醫點名「4大糖毒食物」少吃！　恐得糖尿病、失智

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節免費接駁專車　大溪橋頭停車場-中庄調整池2／11-14營運

給市民過好年　桃園經發局：這些單位春節服務不停歇　

桃園2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　2／7開跑！

搶業績！中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購　發財金紅包免費送

春節救災保團圓　南消七大要讓家家戶戶過好年

農曆年壓力爆表！　蘇柏文醫師：可運用三策略照顧自己

動物年菜有創意　頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

開南大學締造「兩個第一」　日籍和越籍生全國高教學校最多

新北行動治理前進五股　侯友宜與里長面對面解決問題

瑞芳美食廣場改造重新開幕　春節拍照打卡抽美食饗用金

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

機車騎行時後輪有怪聲　老闆：你工具沒拿下來

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

回家以為愛貓坐沙發等門　媽感動開燈→牠竟睡翻XD

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

彰化「60年肉圓南」熄燈！　為嚐回憶現場湧百公尺人龍

春節免費接駁專車　大溪橋頭停車場-中庄調整池2／11-14營運

給市民過好年　桃園經發局：這些單位春節服務不停歇　

桃園2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　2／7開跑！

搶業績！中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購　發財金紅包免費送

春節救災保團圓　南消七大要讓家家戶戶過好年

農曆年壓力爆表！　蘇柏文醫師：可運用三策略照顧自己

動物年菜有創意　頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

開南大學締造「兩個第一」　日籍和越籍生全國高教學校最多

新北行動治理前進五股　侯友宜與里長面對面解決問題

瑞芳美食廣場改造重新開幕　春節拍照打卡抽美食饗用金

快訊／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶　乘客卡電車上

變身老鳥！　謝亞軒、林秉聖再入選中華隊心態大不同

「鷹王」楊恩全明星賽遭遺漏　柯瑞暖打氣給建議：不要怨恨

春節免費接駁專車　大溪橋頭停車場-中庄調整池2／11-14營運

給市民過好年　桃園經發局：這些單位春節服務不停歇　

桃園2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　2／7開跑！

搶業績！中壢大江春節連假一站式吃喝玩樂購　發財金紅包免費送

春節救災保團圓　南消七大要讓家家戶戶過好年

馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議　「印度駐軍將撤離」

農曆年壓力爆表！　蘇柏文醫師：可運用三策略照顧自己

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

普濟燈會1800盞彩繪燈籠璀璨登場

台南安平燈區無人機展演秀吸睛

桃園預防性下架台糖梅花肉片　保障市民食安

台糖販售梅花肉片檢出含瘦肉精台南抽驗15件送驗

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

2024春節旅遊　首選南方森活圈

埕南燈區三條賞燈路線探索台南巷弄風華

迎龍年！　桃園文青副市長手繪「龍蜥」漫畫

八德警春節宣導　互動遊戲真趣味

南消文賢分隊防災魔法體驗祭

農曆春節將至　平鎮警扮「財神爺」宣導春安

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

景觀橋化身星光鵲橋　2／8相約新北水岸放閃

更多熱門

相關新聞

鄭文燦變瘦了　醫護驚見市長「小一號」

鄭文燦變瘦了　醫護驚見市長「小一號」

農曆年初三，為感謝春節期間仍堅守崗位照顧病患的醫護人員，辛勞付出，桃園市長鄭文燦分別前往天主教聖保祿醫院和衛福部桃園醫院，致贈象徵平安的蘋果禮盒、蛋捲與福袋，以及象徵「防疫一把罩」的手工皂。對於投入艱辛防疫任務的鄭市長年節前來慰勉，聖保祿醫院黃姓同仁說，鄭市長真的變瘦了！

名導放話拍「和平醫院」作品

名導放話拍「和平醫院」作品

邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入

邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入

速度就是防疫「防線」

速度就是防疫「防線」

染疫護理師夫妻曾造訪！桃園南門市場全面消毒

染疫護理師夫妻曾造訪！桃園南門市場全面消毒

關鍵字：

農曆年壓力三策略衛福部桃園醫院蘇柏文醫師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

機車騎行時後輪有怪聲　老闆：你工具沒拿下來

機車騎行時後輪有怪聲　老闆：你工具沒拿下來

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面