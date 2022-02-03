鄭文燦變瘦了！慰勞桃園兩防疫醫院　醫護驚見市長「小一號」

▲致贈福袋。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年初三，為感謝春節期間仍堅守崗位照顧病患的醫護人員，辛勞付出，桃園市長鄭文燦分別前往天主教聖保祿醫院和衛福部桃園醫院，致贈象徵平安的蘋果禮盒、蛋捲與福袋，以及象徵「防疫一把罩」的手工皂。對於投入艱辛防疫任務的鄭市長年節前來慰勉，聖保祿醫院黃姓同仁說，鄭市長真的變瘦了！

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▲慰勞桃園聖保祿醫院同仁平安果。（圖／衛生局提供）

鄭市長表示，聖保祿醫院一般病床總計252床，照顧桃園、八德地區的民眾，於春節期間依舊維持急診24小時的醫療服務，醫護人員不畏辛勞提供完善、優良的醫療服務，守護民眾的健康；過年前有外籍移工確診，聖保祿醫院也以最快效率提供協助，於桃園火車站增設一處採檢站，迅速完成採檢，並追蹤出潛在個案，讓疫情得以獲得控制。目前聖保祿正在擴建新的分院，市府會做醫院的後盾，給予支持。

▲聖保祿醫院黃姓同仁說，鄭市長真的變瘦了！（圖／翻攝自黃姓同仁臉書）

接著，鄭市長前往部立桃園醫院慰勞醫護同仁，鄭市長表示，部立桃園醫院守護市民的健康，也是國門第一線的守護者，面對Omicron病毒高傳播力的挑戰，依然認真守好每一個環節，感謝醫護團隊及防疫團隊的努力，希望新的一年能帶來更多平安和健康。

包括立法委員黃世杰委員、天主教聖保祿醫院院長沈雅蓮、衛福部桃園醫院副院長王偉傑、市府副市長高安邦、秘書處長顏子傑、衛生局副局長蘇柏文、桃園區長陳玉明皆一同出席。