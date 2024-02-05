「樂活夜櫻季」盛開美景曝！　第一排住戶哀喊：東湖人的災難

▲東湖夜櫻吸引人潮。（圖／翻攝自「我是東湖人」社團）

記者張靖榕／綜合報導

台北市內湖區東湖的「2024樂活夜櫻季~夜光電櫻」開跑至今，櫻花現已盛開，吸引許多本地和外地來的民眾拍照欣賞，更有東湖人說這是「東湖人的驕傲」，與此同時，也有居民喊「東湖人的災難」！

一名網友在臉書社團「我是東湖人」分享樂活公園夜櫻美照，他帶女兒去看櫻花，現場賞櫻花的人潮絡繹不絕，「洋溢著幸福開心的感覺」。他說全台賞櫻地點不少，但像東湖一樣有打燈的夜間賞櫻活動卻很少見，「我們東湖的樂活夜櫻季，是我們東湖人的驕傲。」

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底下紛紛留言，「剛剛去看到有人很浪漫的在野餐耶」、「夜櫻漂亮」，不過也有人喊「是東湖人的災難，第一排住戶的苦痛。」

▲網友大嘆總是有人看不懂警告標示，為了一己的私慾破壞景觀。（圖／翻攝「我是東湖人」社團）



提醒前往賞櫻的民眾，現場環境維護不易，請保持距離拍攝，勿踐踏櫻花樹所在的草坪。

事實上不久前在同一個社團才有網友PO文抱怨，「跟她說不能踩踏，她還裝沒聽到，有夠可悲啊」，附圖中一名女子直接踩在禁止踐踏的斜坡上，緊貼著櫻花樹拍照，另一人也是踩在斜坡草坪上，「給他們方便當隨便，素質的問題」、「文盲」。