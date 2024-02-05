賓士男載女友夜衝烘爐地拜拜　山路遭後車「稱讚」怒持球棒砸車

記者陸運陞／新北報導

新北市中和烘爐地南山福德宮，今天（5日）凌晨發生一起行車糾紛砸車案件。駕駛賓士的男子載女友上山時，在上山途中，招後方車輛轟油門，並開窗出言挑釁，男子當場暴怒，夥同2名友人在停車場找尋該車，發現後，3人分別持棍棒朝車輛猛砸隨後離去，警方獲報，立即將3人車輛攔下並帶回偵辦。

▲當時在車內與朋友看夜景的李男，遭尤男等3人持球棒朝車輛猛砸。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，26歲尤男與35歲黃男、26歲邱男3人，相約昨天（4日）分別各自開著雙B轎車，載女友、老婆及小孩從台南北上遊玩。今晨3人決定前往新北中和著名景點「南山福德宮」參拜時，開在最後方的尤男，疑似路況不熟，在上山路途中，有跨越雙黃線情況，引起後方從桃園開車來的21歲李男注意。

▲開賓士的尤男，載女友上山時遭李男挑釁。（圖／記者陸運陞翻攝）

行進間，李男搖下車窗對尤男嗆聲「帥唷！不就很會開！」並不斷轟油門挑釁，引起尤男不滿，隨後告知同行的黃男及邱男，3人將女友及老婆送至廟裡後，就在停車場搜尋李男；當時李男在車內與友人17歲鍾男，正一邊看夜景吃東西，被尤男等人發現後，遭持棍棒砸車輛猛砸，在車上的李男嚇得連忙報警處理。

▲警方獲報，隨後攔下尤男等3人所駕駛的雙B車。（圖／記者陸運陞翻攝）

砸完車的尤男3人，若無其事地接拜拜完的女友、老婆後，各自開車下山，但警方已獲報，在興南路二段將3人攔下。尤男坦承，因遭到挑釁才會憤而持球棒砸車，但李男卻稱，看對方開著雙B，駕駛技術不錯，才開窗稱讚對方，並非出言挑釁。詢後，警方依妨害秩序罪、毀損罪，將尤男等3人移送新北地檢偵辦。