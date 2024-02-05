春節花東訂房率6成！高公局公布地雷路段「國5從初一塞到初三」

▲春節期間國5雪隧恐塞到隔天。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

春節即將到來，交通部高速公路局今(5日)公布易壅塞地雷路段。根據觀光署統計，初一至初三花東地區訂房率達6成，預估將有大量旅遊車潮湧入，高公局提醒國5可能從上午5時起就會出現長時段壅塞，而初三至初五是北返尖峰，國5甚至會塞到隔天凌晨。

依據中央氣象署天氣預報，小年夜至初三受大陸冷氣團影響，天氣偏冷；初四、初五大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。降雨部分，小年夜各地陰雨，除夕各地局部短暫雨，初一水氣明顯減少，初二至初五多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，以確保行車安全。另外，冬天車內、外溫差大，易使玻璃起霧甚至影響視線，行車前可先開啟冷氣除霧，之後再切換為暖氣，除可保持車內溫暖，亦可使車窗玻璃不起霧。

另外，依據觀光署統計資料，春節連假期間，初一至初三整體訂房率約在5成以上，其中宜花東地區訂房率達6成。高公局預估假期間將有大量旅遊車潮湧入國5，建議用路人多搭乘公共運輸往返，以節省行車時間。

▲高公局公布春節易壅塞的國道路段 。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

高公局透過大數據分析，預測大年初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北部路段及國5南向宜蘭路段於上午5時起即可能出現長時段壅塞。初三至初五為北向尖峰日，預估國1、國3北向中部路段於中午12時過後，國5北向宜蘭路段於上午9時後將出現長時段壅塞；部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段甚至可能壅塞至隔日凌晨。

高公局建議，用路人於假期間多搭乘公共運輸，如仍須自行開車，建議初一至初三南向用路人於上午6時前或中午12時後出發；初三至初五北向部分，建議南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發。另外，南北長途建議可利用台61改道行駛，避免車流過度集中。

為維持春節連假期間高速公路行車合理服務水準，高公局規劃初一至初三時段性封閉國1、國5南向入口匝道；初三至初五時段性封閉國1國3北向及雙向入口，請用路人多加留意匝道封閉管制措施並配合。

▼2/7國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/8小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/9除夕國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/10初一國道南向路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/10初一國道北向路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/11初二國道南向路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/11初二國道北向路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/12初三國道南向路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/12初三國道北向路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/13初四國道路況預報。（圖／高公局提供）

▼2/14初五國道路況預報。（圖／高公局提供）