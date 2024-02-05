BMW X6逆向撞6騎士釀1死1傷　駕駛癲癇發作被拖下車仍意識不清

▲周姓駕駛肇事後被拖下車時，仍因癲癇發作意識不清。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者劉昌松／台北報導

周姓男子去年8月駕駛BMW X6行經新北市中興、北宜路口時，突然逆向衝撞在停等紅燈的6輛機車，最後撞上公車才停住，導致1死1傷，周男被拖下車後，意識逐漸清醒，坦承因癲癇發作肇事，台北地檢署認為，周男明知自己疾病隨時可能發作影響控制力，卻仍駕車上路，涉犯應注意而未注意的過失致死等罪，依法提起公訴。

交通部針對癲癇患者考照訂有相關規範，包括要檢具近2年以上未發作的診斷證明等文件，才能報考駕照，每2年換照也需經審核通過，不過相關限制並不適用部分在考取駕照後才發現罹病的個案，主管機關已在2023年與相關部會研擬修法中。

據了解，38歲的周姓男子就是考照後才被診斷患有癲癇的案例，2023年8月22日晚上6點50分左右，周男開著BMW X6沿新店區中興路1段，準備左轉北宜路時，在路口突然癲癇發作，過彎不到一半，就逆向朝著紅燈停等區的機車迎面撞去。

▲周男因癲癇發作，逆向衝撞機車停等區造成1死1傷，現場血流滿地。（資料照／記者陸運陞翻攝）

根據監視錄影畫面，周男的車子一口氣撞倒6輛機車，最後因為撞到噸位較重的公車才停下來，其中盧姓機車騎士遭輾壓導致頭部重撞，送醫不治死亡，藍姓騎士則有手腕挫傷、小腿撕裂傷，其餘騎士與公車駕駛、乘客則倖免於難。

而周男肇事後被拖下車子，意識才逐漸恢復，員警檢測酒測值為0，周男表示癲癇發作才一時失控肇事，並試圖賠償死傷者及家屬，但有被害人認為，周男無法控制病情，執意上路，對其他人造成危險，拒不和解。

檢察官調查認為，儘管周男領有駕照，但也明知自己癲癇發作的話，會嚴重影響控制能力，根本不該駕車上路，因此依過失致死及過失傷害罪，將周男提起公訴。