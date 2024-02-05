潮州警強化擴大臨檢工作　3天查獲14件各式案+4件噪音違規

▲潮州警分局春節加強重要節日工作強化擴（路）檢見成效 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局春節加強重要節日工作強化擴（路）檢見成效 ，3日內刑案查獲14件及4件車輛改裝、噪音等交通違規。

春節即將到來，為防止有心分子趁機滋事，潮州警分局於2月1日開始執行15天「加強重要節日安全維護工作」。潮州警方於春安首日起加強部署取締，陸續查緝各類14件刑案，以行動展示打擊犯罪能力與決心。

潮州警分局表示，全國各地警察單位執行15天「加強重要節日安全維護工作」，潮州警分局即積極執行維護治安具體作為，維護春節前後轄區治安、交通的安居環境，春節前夕，著重維護金融機構安全、防竊、防搶、防詐騙等宣導，強力打擊詐欺、建立無毒家園及取締賭博犯罪。

於該項工作開始前3天（2月1-3日）執行擴大臨檢、配合環保局噪音稽查等勤務中接連查獲酒駕公共危險案6件、賭場1件及違反商業登記1件、詐欺通緝1件、毒品案5件及告發無照駕駛等交通違規3件及取締噪音車4件，誓言以行動展示警方打擊犯罪能力及決心，將不法分子依法送辦。

潮州警分局長林明波表示，加強重要節日安全維護工作期間，除持續掃蕩不法外，也會規劃連假交通疏導管制措施；及各項為民服務作為，期能達到穩定治安、交通順暢，讓民眾能安心過好年。