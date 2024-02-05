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農曆春節連假將屆　南消二大至警廣空中防災宣導

▲台南市消防局第二大隊與警察廣播電臺台南分臺合作，舉辦警廣電臺防火宣導活動，由消防局第二大隊楊奇樺組長、廖鼎鈞中隊長共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊與警察廣播電臺台南分臺合作，舉辦警廣電臺防火宣導活動，由消防局第二大隊楊奇樺組長、廖鼎鈞中隊長共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節連假將屆，5日上午台南市消防局二大隊與警廣台南分臺合作，舉辦防火宣導活動，由南消二大隊楊奇樺組長、廖鼎鈞中隊長出席，因春節連假將有許多民眾旅遊或返鄉，路上將湧現大量車潮，尤其台南市最近被CNN評價為2024年值得旅遊的城市，南消二大楊組長透過空中廣播的方式，來宣導許多防災知識。

▲台南市消防局第二大隊與警察廣播電臺台南分臺合作，舉辦警廣電臺防火宣導活動，由消防局第二大隊楊奇樺組長、廖鼎鈞中隊長共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為使消防防災觀念於年節前加強宣導，特選擇警察廣播電臺作為平台，由警廣知名主播吳明芬小姐引導之下，第二大隊楊奇樺組長，特別針對『爆竹煙火政令宣導』、『住宅用火災警報器』、『防範一氧化碳中毒及液化石油氣相關資訊』、『地震防災觀念』及其他如防火管理、公共危險物品場所、珍惜救災救護資源、燃放爆竹煙火安全規範、企業自主防災暨義消招募等主題進行防火防災宣導，尤其適逢臺南0206地震將滿8年的日子，希望能夠喚起民眾對於地震防災(趴下、掩護、穩住)的防災意識。

消防局李明峯局長表示，秉持著市長黃偉哲的安全大台南理念，冬季一氧化碳中毒事件頻傳，因此防範一氧化碳中毒，須遵守「五要」原則，「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」、「要保持通風」，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。

▲台南市消防局第二大隊與警察廣播電臺台南分臺合作，舉辦警廣電臺防火宣導活動，由消防局第二大隊楊奇樺組長、廖鼎鈞中隊長共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊王騰毅大隊長表示：二大隊透過警廣平台媒介，在春節返鄉前，藉此提醒鄉親，在這個溫馨團圓的氣氛，家家戶戶都會準備相當豐富的菜餚，但必須注意炊事不慎的火災，因此若有使用爐火烹煮食物，要記得人離火熄的要訣，也可以選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，最後要祝福所有聽眾朋友「龍無災，平安來迎春」。

▲台南市消防局第二大隊與警察廣播電臺台南分臺合作，舉辦警廣電臺防火宣導活動，由消防局第二大隊楊奇樺組長、廖鼎鈞中隊長共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警察廣播電臺台南分臺信立君分臺長表示，警廣平時作為交通路況即時報導，讓聽眾朋友可第一時間知道所在地交通路況情形，警廣平時更協助推播相關政府機關各項重要法令知識，今與台南市消防局第二大隊合作之下，將許多平時的防災觀念，透過廣播的方式，傳遞給用路人，肯定可以讓大家接收到許多新知。

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