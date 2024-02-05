全新市集品牌「林・集合」　2／12~13林後四林平地森林園區開市

▲「林・集合」2月12、13日在林後四林平地森林園區開市 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農業部林業及自然保育署屏東分署攜手林學校今（113）年開創新的品牌市集「林・集合」匯聚同具有土地友善、森林友善、文化傳承、永續生活理念的店家，首次於春節初三、初四（2/12 ~ 2/13）期間在林後四林平地森林園區開市，綻放繽紛活力。

林業保育署屏東分署自110年在園區創立了一所無框架的「林學校」，向山林、土地、自然生態學習，創校以來廣受好評。今年為慶祝林後四林平地森林園區即將建園滿10週年，一同啟動「以林出發，集森林之氣，合友善之融」的全新市集品牌－『林・集合』，每季開辦，期待將永續、山林、環境生態、原民工藝等元素為園區注入活力，並配合四季氛圍打造不同的市集，滿足五感體驗。

『林・集合』首場市集以「春分・來林」為題，邀請20攤友善農產、低碳飲食、特色手作、療癒植栽、職人工藝等風格商品，更串聯了原住民文化、音樂演出、體育課、山學院親子體能遊戲等豐富活動。

家長們可提前為小朋友報名參加體驗課程，以有趣好玩的方式學到學校沒教的知識，這次還特別邀請了部落媽媽們用繪本故事為大家展開原住民文化的奇妙旅程，保證是小朋友們的最愛；大人們則可在市集中尋寶，再到林下野餐放鬆心情，享受愉快的新春假期。

2024龍年新春，來林後四林平地森林園區感受獨特的「林・集合」市集氛圍、發現樂趣吧！更多詳情請追蹤林後四林平地森林園區的Facebook粉絲專頁；提前報名體驗課程：https://reurl.cc/54ROr7。