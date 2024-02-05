日女大生遭男友「刀刺雙腳」墜樓　他追殺再刺胸口！傷勢深及背部

▲日本女大生慘遭男友施暴，刀刺雙腳、胸口等處，傷重死亡。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本一名24歲男子對就讀大學的女友暴力襲擊致死，遭檢方求刑20年。當時男子不僅持刀刺傷女友雙腳，迫使她從4樓陽台跳下，她受傷倒臥馬路時，男子又追到樓下，朝女友胸口刺殺多刀，部分傷口深及背部，被檢方視為具有強烈殺意，案發後也向警方坦承人是他殺的。

據日本關西電視台報導，現年24歲的被告山本巧次郎2022年8月在大阪府堺市某棟公寓內，對他當時交往的20歲女大生大田夏瑚施暴，持菜刀刺擊她的雙腳等部位，她被迫從4樓陽台跳下因而受傷倒在馬路上，隨後，山本又持刀多次刺向大田的胸口。

在先前審理中，山本巧次郎雖然同意起訴書的內容，但辯護方主張他「患有精神疾患，沒有殺人動機與責任能力」，所以無罪。對此，檢方5日在法庭審理中指出，死者部分傷口深及背部，顯示出犯行具有強烈殺意，而且從案發後立刻就向警方說明是自己殺死對方的舉動來看，被告具備了完全責任能力，因此檢方求處20年有期徒刑。

辯護方5日再次主張無罪，理由是進行精神鑑定的醫生指出，當事人在案發當時因為精神疾患處於錯亂狀態，在一旁有目擊者的情況下，仍刺殺了被害人，屬於行為異常，無責任能力。

大田夏瑚的家屬表示，被告使用「多次刺胸的殘忍手法殺害（大田），使被害者家屬的生活無法回復原狀」，要求法院判處死刑。報導稱，此案判決預計於13日宣判。

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