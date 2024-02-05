樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭逼刪文！業者還揚言提告

▲網友發現樣品屋螺絲沒鎖好，沒想到po文後卻遭業者威脅。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本一名網友日前參觀建商Tama Home（タマホーム）的樣品屋後，發現其中一處樓梯的螺絲外露，因此拍照PO網，沒想到Tama Home竟從參觀時填寫的問券，找到網友電話，要求其刪文。網友認為自己沒有錯，不願刪文，Tama Home竟找上門來威脅，網友只能配合。數日後Tama Home更聲稱要提告求償，而Tama Home濫用個人資料，還威脅網友的行為則迅速遭到炎上。

該名網名「こしあん」的網友日前在社群平台X（前身為推特）PO出一張前往Tama Home樣品屋參觀研習時拍下的照片，只見Tama Home樣品屋的施工團隊出現「建築失誤」，其中一處螺絲外露，明顯有問題。該篇推文隨即被轉傳，引發網友熱議。然而Tama Home得知後，非但沒有就失誤道歉，反而還態度強硬地要求網友刪文。

▲Tama Home發表聲明揚言提告。（圖／タマホーム）



Tama Home從網友填寫的問券中找出他的個人資料，並打電話騷擾對方，要求他刪文，然而網友認為，指出Tama Home的錯誤並無不妥，因此拒絕刪文。沒想到Tama Home直接從問卷中找到他的地址，並找上門，當面要求他刪文。

網友只能按照對方要求刪文，然而因為照片已經被大量轉傳，其他網友也已經備份留存。而Tama Home濫用他人個人資料的行為也被炎上，網友一氣之下自1月29日後拒絕再與對方接觸，沒想到Tama Home竟在2月2日宣稱，已經與警方討論，由於該名網友的「不適當貼文」對該公司造成名譽毀損，因此決定提告。

Tama Home的荒唐行為直接惹毛眾網友，網友更發起拒買運動，強調絕對不會購買Tama Home旗下的建案。