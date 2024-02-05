日媒：日本外交電報系統曾遭中國網攻「大量資訊外洩」　美國關切

▲這是日本外務省的電報系統首度傳出受到網攻。（示意圖／CFP）

中央社東京5日綜合外電報導

繼日本機密防衛網去年被爆出遭中國軍事駭客攻進後，日媒今天報導，多名政府消息人士透露，外務省傳送含外交機密的公務電報（公電）系統曾遭中國網攻，導致大規模資訊外洩。

讀賣新聞報導，這是日本外務省的電報系統首度傳出受到網攻。特別要求保密的電報系統被攻擊的情況極為罕見，這也引起美國對日本網路安全的擔憂。

相關人士指出，美國政府在日本已故前首相安倍晉三任內的2020年夏天，曾通知日方「日本駐外使館的網路被中國看到」，雖然尚不清楚外洩資訊的具體內容及如何掌握這些網攻，不過美方曾暗示日方，日本駐北京大使館與外務省等單位往來的電報被中國當局廣泛讀取。

為此，美國國安局局長暨網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）當時趕赴東京跟日本政府高層進行會談，美日人員協商後，日本外務省、防衛省、警察廳、公安調查廳、內閣情報調查室共5個政府單位一致同意檢查並改善存在弱點的系統，以提高安全性。日美之間共享改善情形，美方則持續要求檢查與強化系統。

公務電報包含日本外交官從外國政府獲得的極機密資訊，為了避免遭外部竊取，會使用封閉式網路「國際IPVPN」發送和接收，並使用特殊密碼。

日本外務省未透露遭受網攻的詳細情形。管理公電的外務省情報通信課對讀賣新聞採訪回應表示，「出於資訊安全的理由不予回答」。

共同社報導，內閣官房長官林芳正今天對此表示，「涉及資安的性質，不予回答」，但他也說，「尚未確認外務省持有的秘密資訊外洩」。

華盛頓郵報（The Washington Post）2023年8月報導，中國軍事駭客曾攻進日本機密防衛網絡。日本政府當時回應，日方無法證實是否有任何安全資訊外洩，美國五角大廈則稱，仍有信心和日本共享情資。