三星會長李在鎔一審獲判無罪　子公司合併案涉操縱股價

▲三星集團會長李在鎔於因三星子公司合併案涉嫌不正當交易遭起訴，5日於一審獲判無罪。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓三星集團（Samsung Group）會長李在鎔因為2015年兩家三星子公司80億美元合併案爭議，被檢方依會計詐欺和操縱股價等指控求刑5年。首爾中央地方法院於今（5）日下午對李在鎔作出無罪宣判，包含前三星主管在內等13名被告也全數獲判無罪。這是自檢方起訴李在鎔後，時隔3年5個月，於一審判決無罪。

根據韓聯社報導， 首爾中央地方法院刑事合議25-2庭5日針對三星會長李在鎔涉嫌《資本市場法》中的不正當交易行為、操縱股價、業務瀆職等指控，宣判無罪。裁判部法官們表示，「該案件的公訴內容中皆無犯罪證明。」

同時被起訴的前三星集團未來戰略室室長崔志成、戰略組長金鍾重、次長張忠基等13名被告人也全數獲判無罪。

報導指出，李在鎔等人涉嫌在2015年三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併案中，參與未來戰略室推動的以操縱股價、會計詐欺等各種不正當交易，目的在於用最少資金穩定地繼承經營權，並強化在集團中的支配力，於2020年9月1日被檢方起訴。

另據先前報導，李在鎔因賄賂南韓前總統朴槿惠遭定罪判刑，曾在2017至2021年間合計坐牢18個月，並於2021年獲得假釋，2022年再獲特赦後，正式接班三星集團會長職位。

►►►三星會長李在鎔「涉會計詐欺操縱股價」 檢方求刑5年

►►►為付天價遺產稅！ 三星家族三母女出售持股「套現512億」