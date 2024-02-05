台中聯結車過彎砂石噴飛滿地！警忙指揮交通　開罰1萬8

▲台中1輛聯結車轉彎時，砂石噴飛滿地差點釀禍，警方開出最高1萬8千元罰單。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第四警分局員警前（3）日上午巡邏至五權西路、環中路口時，赫然發現1輛滿載砂石的聯結車，轉彎時砂石一路噴飛，柏油路頓成砂石路，員警擔心汽機車輾過會受損，甚至騎士犁田受傷，立即下車指揮交通，還好清潔人員到場清除，沒有波及旁人，警方針對肇事車開出最高1萬8千元罰單。

台中市警察局第四分局黎明派出所副所長謝宗瑋、警員賴昆佑、李建儒巡邏時，突然看見1輛聯結車疾駛左轉環中路，要上台74線匝道，乘載的砂石瞬間四處飛散，噴飛有10多公尺，駕駛渾然不覺逕自開車離去，當時適逢車流尖峰，立即下車指揮交通，並通知清潔人員清掃砂石。

還好10多分鐘後清除完畢，恢復暢通，警方隨即針對肇事車牌製單告發，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並記違規點數2點。

第四分局長李建興表示，五權西路與環中路口是高速公路及快速道路的交叉點，上下班尖峰時刻車流量大，常有大型砂石車、預拌混凝車行經，還好員警直擊並通知清潔隊清理，才未造成人員傷亡及交通事故發生。