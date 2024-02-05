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大陸 大陸焦點 特派現場

梅西坐板凳不上場！香港政府「6千萬元贊助」考慮不付了

記者蔡紹堅／綜合報導

美國職業聯盟足球隊國際邁阿密（Inter Miami）5日在香港參加表演賽，但頭號球星梅西（Lionel Messi）卻整場坐板凳，引發大批球迷不滿。香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄5日表示，此場比賽政府贊助1600萬港元（約6200萬元新台幣），贊助條款有要求梅西上場45分鐘，但卻完全沒上台，目前款項尚未付款，將研究是否支付。

▲▼邁阿密香港友誼賽梅西未登場 引發現場球迷不滿情緒。（圖／CFP）

▲梅西整場坐板凳，連熱身都沒有。（圖／CFP）

楊潤雄在記者會上提到，這一次表演賽是與主辦方Tatler合作，贊助合約中列明，除非安全、健康條件出現問題，否則梅西至少要上場45分鐘。

▼梅西未上場，引起大批球迷不滿。（圖／CFP）

▲▼邁阿密香港友誼賽梅西未登場 引發現場球迷不滿情緒。（圖／CFP）

楊潤雄說，開賽之前，主辦方確認梅西下半場會出場，但到了下半場梅西也沒上場，他們於是要求主辦方立刻聯絡球隊，「主辦方說梅西因傷未能上場，政府當場要求對方安排梅西上場！」

楊潤雄指出，到了完賽前的10分鐘，主辦方再次確認梅西不能上場，政府隨即採取一系列的補救措施，包括要求主辦方找梅西親自向球迷交代，或是代表球隊領獎，但對方全都沒有配合。

楊潤雄強調，此次賽事政府贊助了1600萬港元，截至目前尚未付款，接下來會與主辦方討論本次活動的表現，再決定是否付款。

對於是否採取法律行動，楊潤雄說，贊助條款有要求梅西上場45分鐘，但昨天完全沒上場，表面上已屬不符合條件，但合約上也有別的條件，所以還要進一步研究，「就算球員受傷，球隊也應該安排球員盡力參加比賽，或做其他可行的方案補救，但最後完全沒做。」

▲梅西。（圖／CFP）

▲梅西。（圖／CFP）

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