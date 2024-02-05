台76小貨車遭撞「翻落護欄墜30m」！2人脫困無心跳　送醫搶救中

▲小貨車墜落後車體變形爛毀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化台76線西向13k埔鹽路段今(5日)下午傳出重大車禍，一輛載運水果的小貨車行經該處時，疑似遭到另輛大車撞擊，當場失控翻落護欄、墜落約30米高度，掉進下方大排水溝中，整輛車爛成廢鐵，車內駕駛及副駕乘客雙雙受困。警消獲報到場後展開搶救，惟2人脫困後均無生命跡象，目前分別送往彰化基督教醫院、以及秀傳醫院急救。詳細事故發生原因目前還有待進一步釐清。

▼駕駛及乘客脫困後均無生命徵象。（圖／記者唐詠絮翻攝）