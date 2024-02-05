台南小貨車疑閃機車撞進車行　2待售中古車「賀成交」

記者林東良／台南報導

台南市仁德交流道附近，4日下午發生一起離奇車禍事故，1部小貨車疑因閃避機車，失控撞入1家車行，直接撞毀2部待售的小客車車頭，幸好貨車駕駛未受傷，雙方議定待事故的鑑價報告岀來才討論賠償問題。

▲台南市仁德交流道附近，4日下午1部小貨車疑因閃避機車，失控撞入1家車行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

4日下午約5時7分許，一輛小貨車沿仁德中山路行駛準備右轉文德路時，突人車失控，整輛車衝進1家車行，一頭撞上業者展示的兩部自小客車，造成2車車頭毀損。

當時在店內的銷售員看到嚇了一跳，馬上上前查看，發現肇事小貨車車門受損卡住，銷售員還協助貨車駕駛脫困，駕駛人並未受傷，只是有些受驚。

據田姓銷售員說，當時肇事貨車司機表示，係為了閃避機車而肇事，對方表示將由保險公司處理理賠相關事宜，但實際賠償金額，需待事故的鑑價報告岀來才討論賠償問題。

據了解，該車行遭遇離譜車禍，讓網友忍不住PO文表示：「恭喜老闆過年前又賀成交2車」。

歸仁分局副分局長徐百瑄指出，初步了解，該自小貨車由國道1號沿仁德交流道南下出口欲右轉文德路方向行駛時，疑似路況不熟，於轉彎時不慎撞進該中古車行內，造成車行內兩輛自小客車損壞，無人受傷，另該肇事車輛駕駛酒測值為0，歸仁分局目前刻正調閱相關影像，釐清事故原因中。