機車翻滾片！男騎士抓癢單手騎車　煞不住釀追撞人車倒地

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區景平路昨天（4日）下午3時許，發生一起機車追撞車禍。當時一名男子沿著景平路往土城方向行駛，行經景新街口時，左手離開把手抓癢，未注意前方煞停車輛，直接追撞前方機車，男子當場連人帶車騰空翻瀼數圈倒地，警消抵達，發現男子全身多處擦挫傷，立即送往醫院急救。

▲蘇男騎車突然感覺腿部搔癢，左手鬆開把手抓癢。（圖／記者爆料網）

據了解，在工地工作的60歲蘇姓男子，昨天下午準備前往朋友家，而騎在前方從事服務業的27歲趙姓女子，正準備騎車與朋友吃火鍋，2人一前一後騎乘機車，行經景平、景新街口時，前方汽車準備右轉進入景新街，碰巧有行人經過，汽車立即停下禮讓行人通行，趙女發現後也立即停車等待。

▲蘇男騎車抓癢未注意前方，煞車不及追撞趙女的機車。（圖／記者爆料網）

但騎在後方的蘇男，騎行到一半時，突然感覺腿部搔癢，左手就鬆開把手抓癢，疑似太過專注抓癢，未注意前方車輛已停止，煞車不及直接追撞趙女機車，趙女當場倒地，蘇男則前翻趴地。救護人員，將全身多處擦挫傷蘇男送醫治療，而趙女僅手掌擦傷，包紮後不用送醫。雙方都無酒駕情況，詳細肇事原因仍待釐清。

▲蘇男追撞趙女，機車車頭多處破裂毀損。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局呼籲，駕駛人切勿疲勞駕駛及分心，應隨時注意車前狀態，並與前車保持適當安全距離，以維護所有用路人的安全。